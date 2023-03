La Constitución Política del Estado (CPE) no permite que los magistrados puedan ser reelegidos en el mismo tribunal, empero sí los autoriza a postular a otros cargos judiciales, por ello el diputado del MAS y presidente de la Comisión de Justicia, Israel Huaytari, demandó a los actuales tribunos a no repostularse.

“En este último tiempo se ha visto una mala imagen del Órgano Judicial, si bien la Constitución no les prohíbe postularse a otros cargos, por ética moral no deberían repostularse para que la población sepa que tenemos que reestructurar la justicia”, indicó Huaytari, del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Mirtha Gaby Meneses, presidenta del Consejo de la Magistratura, dijo el martes que aún no decidió si se presentará para una repostulación. “Esa es una cuestión netamente personal de momento, no he visto esa posibilidad, momento no tengo ninguna pretensión”, aseveró.

Andrés Flores, presidente de la bancada del MAS, adelantó que propondrán que los actuales magistrados no se repostulen, sin embargo dijo que están abiertos a que este tema sea debatido en las comisiones del Legislativo.