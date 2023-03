Desde el evismo, el diputado Ramiro Venegas advirtió que no garantizan los dos tercios, ello en el marco del proceso para la designación de candidatos a altos cargos judiciales. El legislador agregó que analizarán si es viable o no aprobar el proyecto de reglamento para el proceso, que fue presentado por el arcismo.

“Vamos a ver si es viable (el proyecto de reglamento), vamos a aprobar. Si no es viable, vamos a observar (...). Si no condice con las condiciones que está pidiendo la población, que sea una justicia clara, concreta, objetiva, transparente y haya magistrados idóneos, no garantizamos (los dos tercios)”, declaró ante la prensa el diputado Venegas.