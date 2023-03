“Estamos volviendo al escenario de siempre, porque cuando no haya ningún acuerdo (con la oposición), la Comisión (Mixta de Constitución y de Justicia Plural) donde la mayoría de sus miembros son del MAS, va a operar y van a hacer valer su mayoría para direccionar los votos”, denunció el diputado Urquidi. El Movimiento Al Socialismo (MAS) aprobó la semana pasada en comisión, el reglamento para la preselección de los candidatos a las elecciones judiciales, una norma que se impuso pese a los cuestionamientos de la oposición de que fue hecho “a la medida del MAS”.

La Constitución Política del Estado (CPE) permite que los actuales magistrados puedan presentarse a la reelección, pero no al mismo cargo por lo que en 2011 y 2017, algunos tribunos fueron reelectos en otros cargos. “Algunos magistrados están ocho y hasta 12 años en el Organo Judicial”, denunció la senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Silvia Salame.

Al respecto, el senador masista Félix Ajpi apeló a la consciencia de los actuales tribunos, criticados por la población, para no presentarse a una eventual reelección en otros cargos y si lo hacen, algo que permite la CPE, será la Comisión la que defina si sigue en carrera o no. Ajpi no informó que esa instancia tiene mayoría del MAS.

“La Constitución les permite postularse otra vez, pero ahora están diciendo que nosotros vamos a apoyar el pasanaku (rotación de cargos), creo que no es así porque eso le corresponde a la comisión calificadora (Comisión Mixta de Constitución de Justicia Plural), si hay observaciones eso será visto por la Comisión. Nosotros no estamos apoyando que se puedan repostular”, precisó el senador azul.

Ajpi consideró que si eventualmente un tribuno del Consejo de la Magistratura busque ser elegido para el Tribunal Agroambiental, deberá demostrar que tiene experiencia en esa temática.