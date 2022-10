Juez concluye que Añez no fue presidenta constitucional

El juez Tercero de Instrucción Anticorrupción de La Paz, Heber Torrejón, concluyó ayer en audiencia virtual que la expresidenta Jeanine Añez no fue presidenta constitucional y que le corresponde proceso ordinario y no un juicio de responsabilidades, por una presunta designación irregular en la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA). La decisión sienta precedente a otros cuatro procesos.

“Se logra establecer que la ciudadana Jeanine Añez Chávez no acreditó de manera documentada, que la misma hubiera adquirido la investidura presidencial siguiendo los rituales constitucionales previstos. Consecuentemente al no demostrarlo, se evidencia que no tuvo la condición de presidenta constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, por lo que está exenta de exigir procesamiento especial”, explicó Torrejón.

La decisión del juez puede ser usada como antecedente para que otros cuatro procesos contra Añez se redirijan a la jurisdicción ordinaria y no a juicios de responsabilidades. En abril, la Sala Penal Cuarta decidió que el caso EBA se trate en juicio de responsabilidades, pero la decisión fue recurrida a través de un Amparo por la Fiscalía y una Sala Constitucional la dejó sin efecto.

La expresidenta tiene cuatro acusaciones para juicio de responsabilidades pendientes, por los casos Senkata-Sacaba, préstamo FMI, la ampliación del contrato a Fundempresa y el decreto tildado de amenazar la libertad de expresión en la pandemia.

Añez fue sentenciada en junio por la vía ordinaria en el caso llamado “golpe II” y está cautelada en el caso “golpe I”.

Luis Guillén, uno de los abogados de Añez, dijo que apelará la decisión. “Se interpuso un recurso de apelación. Vale decir que la decisión (del juez) no es firme aún”, dijo a Página Siete.

Añez alerta prevaricato

En la audiencia virtual, Añez pidió a los jueces no dejarse inducir a incurrir en prevaricato por los “políticos poderosos”.

“Esos políticos poderosos han politizado la justicia, sin importar las consecuencias que puedan tener en algún momento si los inducen u obligan a cometer el delito de prevaricato”, añadió.

Carolina Ribera, hija de Añez, calificó de ilegal e inconstitucional la resolución judicial.

“¡Con más fuerza que nunca! No, esto no nos derrota, más al contrario nos fortalece para seguir luchando con más ímpetu. Una vez más el sistema judicial, manipulado por Evo (Morales) y su rosca criminal, han pisoteado la Constitución y el debido proceso”, escribió en Twitter.

El expresidente Carlos Mesa calificó de “inaceptable” la intención de procesar a Añez por la vía ordinaria y dijo que es una “continuación de ilegalidades y vulneración de sus DDHH que sufre desde su prisión política”.