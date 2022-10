Juez Torrejón sobre Añez: “No tuvo la condición de presidenta constitucional”

En audiencia virtual, el juez Tercero de Instrucción Anticorrupción de La Paz, Heber Gonzalo Torrejón, rechazó este jueves la solicitud de la exmandataria Jeanine Añez para que sea juzgada en un juicio de responsabilidades por el caso de la presunta designación irregular en la gerencia de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA). El juez fundamentó que Añez no tuvo la condición de presidenta constitucional.

“Se logra establecer de que la ciudadana Jeanine Añez Chávez no acreditó de manera documentada, que la misma hubiera adquirido la investidura presidencial siguiendo los rituales constitucionales previstos. Consecuentemente al no demostrarlo, se evidencia que no tuvo la condición de presidenta constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, por lo que esta exenta de exigir procesamiento especial”, señaló Torrejón en su fundamentación durante la audiencia.