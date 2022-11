“Jugaron a torcer el brazo”: Andrónico pide levantar el paro y dice que no obstaculizarán la Ley del Censo

Luego de que el Comité Interinstitucional y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, dijeron ayer que ya no es posible buscar el censo en 2023 y que aceptaban 2024, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, afirmó este jueves que los cruceños “jugaron a torcer el brazo”, y que aun así no obstaculizarán el proyecto de ley que debe estar basado en el Decreto Supremo 4824.

“Ahora con qué nos salen: No, no, ya no queremos censo 2023, sino censo 2024. Estos señores de la bipolaridad y la ambivalencia, luego de 34 días se dieron cuenta, tanto el Gobernador, el Comité Interinstitucional, los dirigentes cívicos que (ven que) ya no es posible censo 2023, qué genios... Empezaron un punto de partida muy sacrificado para llegar a lo mismo. A estas alturas han jugado a quién dobla el brazo, quién gana la batalla, quién sale victorioso, para sentirse bien y lograr sus objetivos personales y no estar en las verdaderas reivindicaciones y demandas del pueblo”, cuestionó.

El legislador masista también dijo que los cruceños trasladaron el “muertito” a la Asamblea y aseguró que esa instancia legislativa “no es fábrica” de leyes para tenerla lista en 24 horas.

También sostuvo que, si bien se cosecharon éxitos en “semejantes concentraciones”, los cívicos cruceños no consiguieron objetivos claros porque “no hay cabeza” que dirija bien.

“Son 33 días de catástrofe con pérdidas humanas, muy lamentable (...). En lo particular siento que algo están haciendo mal, reflexionen, señores (...). Pedir al señor Camacho y Calvo, que no se escuden en decir ‘el masismo no nos quiere, el centralismo nos odia, el Gobierno nos quiere someter’. Sean más valientes y defiendan su postura con altura. Todos contamos en este país, Santa Cruz no es su finca”, manifestó Rodríguez, en conferencia de prensa.