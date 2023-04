La iniciativa ciudadana que duró tres meses finalizó el domingo la recolección de firmas y no se conoce todavía si se alcanzó la meta, sin embargo Del Granado anticipó que después de entregar los libros esperarán el fallo de revisión por parte del TCP desde la ciudad de Sucre.

Los juristas independientes señalaron la semana pasada que no descartaban presentar una nueva impugnación contra el TSE, aunque aquello parece poco probable. “¿A quién vamos a impugnarse a la corte celestial? Ya nos han rechazado, solo nos queda esperar el fallo de revisión, por eso esperamos el fallo del TCP. Nadie pierde la esperanza en la vida”, puntualizó Del Granado a Página Siete.

No obstante, los tiempos para esa revisión no serán rápidos. “El Tribunal Constitucional Plurinacional tiene un año para responder a la revisión eso está pendiente y ellos tienen todavía la última palabra sobre la impugnación”, refrendó Del Granado.

Deben presentar digitalización

La vocal del TSE, Dina Chuquimia, confirmó a este medio que los juristas deben presentar los libros con las firmas, pero además el registro digitalizado del material.

“De acuerdo con el reglamento, tienen que cumplir con la entrega física y digital de todos los libros que contienen los datos de los adherentes, porque eso va a permitir que Supremo Electoral hacen el proceso de constatación de la información con el Padrón Electoral Nacional”, aseveró Chuquimia.

La vocal no quiso dar más detalles y consultada sobre qué sucederá si los juristas independientes no presentan el registro digitalizado, Chuquimia se limitó a indicar que el TSE emitirá una posición este martes, porque desconocen si los juristas presentarán o no ambos materiales.