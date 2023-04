“Hubo una serie de obstáculos desde las campañas de desinformación del Gobierno y claro, la sociedad civil, y hay que reconocerlo, desconfiaba por los sucesos de 2019, tenía y tiene temor de enfrentar al Gobierno, fueron una serie de factores que no permitieron alcanzar la meta”, señaló el abogado José Antonio Rivera, del grupo de juristas independientes que recolectó 833.115 firmas en 90 días insuficientes para reformar la justicia a través de un referendo. Pese a ello, los juristas destacaron la participación de importantes grupos de la ciudadanía, no sólo de las ciudades sino también del área rural.

Katia Saucedo, abogada también de los juristas independientes, recordó que algunos servidores públicos, miembros de las Fuerzas Armadas y otros funcionarios quisieron firmar los libros, pero que no lo hicieron “por temor al Gobierno”. Saucedo destacó que llegaron 680 firmas desde Virginia, Estados Unidos.

“Convocamos al poder político a que pueda dar continuidad a esta propuesta ya que nosotros no llegamos a colectar el 1,5 millones de firmas y que a través de una ley se pueda iniciar el proceso de reforma constitucional llamando a un referéndum para reformar la justicia”, precisó Saucedo.

Qué dicen los políticos

La diputada evista María Cristina Choque dijo que se podría analizar eventualmente la reforma de la justicia a través de una ley en la ALP, pero agregó que “por algo” los juristas no lograron los 1,5 millones de firmas.

“En principio debemos dejar claro que los señores juristas independientes no tienen nada de independientes, por el contrario son exautoridades incluso hasta candidatos presidenciales como (Juan) Del Granado y hasta exmagistrados, y hay que preguntarse por qué no han llegado al 1,5 millones de firmas, será que la población no cree en ellos”, enfatizó Choque.

Su colega Deysi Choque, diputada arcista del MAS, indicó por el momento el Gobierno está empeñado en llevar adelante las elecciones judiciales y que cuando se intentó reformar la justicia, según ella, los juristas “fueron los primeros en oponerse”.

Marcelo Pedrazas, de Comunidad Ciudadana, afirmó que los juristas equivocaron el camino. “El escenario nunca es de una reforma a la justicia, el escenario es de una transformación de la justicia y eso se va a dar cuando se le gane al MAS y se cambie de Gobierno”. El diputado apuntó a los juristas “de coadyuvar a una narrativa falsa que instaló el MAS de que la reforma a la justicia era necesaria”. Pedrazas invitó a los juristas a que se presenten como candidatos a las elecciones judiciales.