Juristas: No hay antecedentes de cancelar citación por “amenazas”

Juristas indicaron que no existe antecedente de que el Ministerio Público, por presuntas amenazas, suspenda la declaración de autoridades de la oposición. Añaden que lamentablemente en el caso denominado Golpe I fiscales cumplen un “rol político”.

El lunes, el fiscal Carmelo Laura anunció la suspensión de la convocatoria para que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, comparezca ante la Fiscalía por el caso Golpe I, que debió efectuarse ayer. Esto con el argumento de que los fiscales recibieron “amenazas anónimas”.

La presidenta del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia, Silvia Padilla, indicó que anteriormente sólo eran suspendidas las audiencias y declaraciones de autoridades y dirigentes vinculados al Movimiento Al Socialismo (MAS) en las áreas rurales.

“Si hubo la amenaza o no, no lo sabemos, en este caso suspender una declaración no era justificado. Antecedentes de suspender audiencias de políticos de la oposición no recuerdo. En la ley no dice que si un fiscal se siente amenazado puede suspender una declaración, no hay justificación legal”, expresó.

El jurista Luis Velásquez señaló que tampoco recuerda la suspensión de la declaración de una autoridad de la oposición por amenazas a fiscales. Detalló que cuando se postergaban citaciones, era a solicitud de los imputados o porque los acusadores no tenían tiempo.

“Es la primera vez que escucho de un antecedente al respecto. Se entiende que el Ministerio Público, al ser parte de un órgano del Estado, cuenta con las garantías correspondientes para el desarrollo de sus actividades y los fiscales pueden desarrollar sus actividades en el marco de la independencia y el resguardo del imperio de la ley”, enfatizó.

La suspensión de la declaración del gobernador cruceño se dio luego de que su padre, José Luis Camacho, declarara el lunes por la mañana y se determinara que se defienda en libertad. Los juristas, con este antecedente, ven que la postergación de la citación de la autoridad no tiene justificación.

Página Siete se contactó con la unidad de comunicación de la Fiscalía Departamental de La Paz y con el coordinador de Laura para conocer detalles de la denuncia sobre las amenazas, pero no se tuvo éxito.

“Fiscalía política”

El exmilitar y abogado Omar Durán manifestó que la suspensión de la declaración de Camacho muestra que el Ministerio Público actúa con base en “cálculos y órdenes del poder político”. Explicó que la autoridad fue quien en 2019 llamó a las movilizaciones, pero en el caso Golpe I goza de privilegios, a diferencia de la expresidenta Jeanine Añez, exministros y exjefes policiales y militares que fueron sentenciados por el caso Golpe II.

“No saben qué van a hacer con Camacho, cuando la norma es clara, pero salen con falacias para suspender la declaración. ¿Qué fiscal no es amenazado? En casos sin resonancia mediática los fiscales son amenazados y cuando eso pasa, tienen caminos que la ley les ampara para seguir con la persecución de la acción judicial”, aseveró Durán.

El jurista puntualizó que seguramente un grupo de Inteligencia corroboró que Camacho tiene apoyo en su región y por eso suspendieron su declaración. “Camacho no es santo de mi devoción, pero si lo detienen, eso puede causar una convulsión, porque 2019 no hubo golpe de Estado, hubo fraude de Evo Morales y ante eso la población se puede movilizar”, complementó.

Padilla sostuvo que suspender la declaración del cruceño responde a un “show político” del cual es parte la Fiscalía. Agregó que posiblemente la intención sea de que el gobernador comparezca ante la justicia en la ciudad de La Paz, donde no tendría apoyo de sus seguidores con concentraciones.

Velásquez coincidió en el aspecto de que la Fiscalía trata de hacer ver a Santa Cruz como una región no segura para la comisión de fiscales, por lo cual Camacho debería declarar en una “región neutral” para que el proceso se realice sin presión social.