Justicia niega cesación de detención preventiva para Añez

La justicia rechazó este martes la solicitud de cesación de detención preventiva presentada por la defensa de Jeanine Añez. La expresidenta está cercana a cumplir 15 meses en prisión, tras ser detenida el 13 de marzo de 2021.

“El Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la capital, sin ingresar a mayores consideraciones de orden legal, dispone el rechazo de la solicitud de cesación a la detención preventiva interpuesta por la ciudadana Jeanine Añez Chávez, debiendo, en consecuencia, continuar en detención preventiva en el recinto penitenciario de Miraflores”, anunció Germán Ramos, presidente del tribunal.

La defensa presentó esta solicitud principalmente bajo el argumento de que un arraigo podría cubrir el riesgo procesal de fuga y de que no podría existir una obstaculización a la investigación al encontrarse el juicio en alegatos finales.

”(Se dispuso que existía) riesgo a raíz de que podrían existir las facilidades para abandonar el país o permanecer oculta (...). Este riesgo procesal se ha mantenido vigente durante todo el proceso, sin embargo, ve la defensa de que es pertinente ya en este momento hacer un análisis de si el mismo continúa vigente, en el entender de que el mismo puede ser desvirtuado con una medida menos gravosa, pues un arraigo puede ser suficiente a efectos de desvirtuar este riesgo procesal”, manifestó el abogado Luis Guillén

”Los motivos que han originado que este riesgo procesal se encuentre vigente, al día de hoy en la etapa final del juicio, no pueden seguir siendo sustentados. (...) Al presente, la exmandataria no tiene esos pasaportes (...) y con relación al riesgo de obstaculización, se tiene que las pruebas dentro de la instancia de juicio ya han sido producidas (...) y ya no hay peligro a que las mismas puedan ser entorpecidas de alguna forma”, agregó.

La parte acusadora, por su parte, reiteró que al momento de ser detenida, Añez se encontraba en posesión de su pasaporte y con maletas. Por eso, recalcaron la necesidad de mantener encarcelada a la exautoridad.