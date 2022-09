La ABC contrata al hijo de Evo como coordinador con los movimientos sociales

“(...) se me acercó la señora Jhanet Loza, no sabía quién era, ahora averigüe, y me dice que Henry Nina quiere hablar con usted de manera reservada y le respondí: No hablo con corruptos”, señaló Morales el 7 de septiembre, al cuestionar que no se investigue por hechos de corrupción al ahora jefe de su hijo.