Con 68 votos en la la Cámara de Diputados se aprobó este jueves en su estación en grande el proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2023. La misma fue posible haciendo uso de la modalidad de “comprobación del voto”, lo que despertó la crítica de la oposición.

La sesión se reinstaló pasadas las 11:00, tras un cuarto intermedio de 15 minutos. Entonces, el diputado del MAS Juan José Huanca solicitó que se aplique la comprobación del voto para que se retome el tratamiento del PGE, que la anterior semana fue rechazado.

La comprobación del voto, que está insertada en el artículo 110 del Reglamento de Diputados, establece que “cuando una diputada o un diputado no esté de acuerdo con el dictamen del voto de parte de la presidencia, podrá solicitar con el apoyo de cinco diputados o diputadas. La comprobación del voto, podrá realizarse por signo o nominalmente”.

Ante el apoyo de más de cinco legisladores se procedió así a votar por la aprobación en grande del PGE. Se registraron entonces un total de 68 legisladores que votaron a favor.

“Habiéndose aprobado en su estación en grande el PGE, procedemos a su votación en detalle, pedimos la lectura del primer artículo para el tratamiento en detalle y damos la palabra a los diputados, con moción previa”, prosiguió el presidente de la Cámara Baja, Jerjes Mercado.

La aplicación de este artículo para la aprobación, sin embargo, fue cuestionada, principalmente por miembros de la oposición. Legisladores que no pertenecen al partido de Gobierno calificaron de “dictador” a Mercado y hasta advirtieron con denuncias a nivel internacional.

“Creo que se está atropellando a la Asamblea Legislativa con el artículo que se está aplicando porque eso tendría que ser dentro de las 48 horas, ya precluyó, estamos siete días después (...) Con esta actitud, pienso que el siguiente paso que dará el MAS será cerrar la Asamblea porque no pueden emitir sus ideas, no pueden debatir y es algo nefasto que lo vamos a denunciar a nivel nacional e internacional”, advirtió el diputado de Creemos Leonardo Ayala

El asambleísta también cuestionó que los habilitados para esta sesión no son los mismos legisladores para reiniciar el tratamiento del PGE. “Usted no puede atropellar ni ser un dictador, no puede hacer lo que le da la gana con el reglamento. No estuve la anterior semana y no tengo por qué comprobar el voto, que es algo inmediato ni cuando a usted le da la gana”.

Entretanto, la diputada del MAS Magalí Gómez manifestó que en el hemiciclo están los legisladores que quieren cumplir con la población y criticó que la anterior semana no se haya aprobado el PGE. En concreto, dijo que fue una “vergüenza”, lo que desató la molestia de los presentes.