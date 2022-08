La COB advierte con tomar el TSJ si no actúa

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, advirtió que si el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no actúa, los trabajadores tomarán esa institución del Estado.

“Si el poder judicial no actúa, los trabajadores iremos a tomar el Tribunal Supremo de Justicia en Chuquisaca, iremos a marchar y a expulsar a estos malos jueces, malos vocales que están en contra del pueblo boliviano. Estamos cansados de estos malos administradores de justicia, que no es de ahora. Si no quieren trabajar, el pueblo también tomará acciones; si tienen que asumir los suplentes, asumirán”, advirtió.

Huarachi, en rueda de prensa, manifestó la postura de la entidad de los trabajadores sobre el paro de 48 horas que se cumplió hasta anoche en la capital cruceña. En ese marco, el dirigente exigió a los ministerios de Gobierno y de Justicia asumir acciones en contra de los supuestos “grupos terroristas” que actuaron en el paro.

Huarachi demandó al poder judicial actuar en consecuencia y expresó su reclamo ante la justicia por no tener respuestas sobre el supuesto golpe de 2019 que denuncia el MAS.

“Otra vez está pasando lo que sucedió en 2019, ya que algunos empresarios han dado a sus trabajadores a cuenta de vacación por el paro de 48 horas (en Santa Cruz); algunos empresarios se están prestando a este tipo de intereses de desestabilización contra el Gobierno, de desestabilización al país”, aseguró el dirigente.