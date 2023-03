El lunes por la noche, Hernández participó en una sesión que el Gobierno organizó para un desagravio a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que en 2019 fueron acusados por el fraude electoral, algo que sin embargo desestimó después el Ministerio Público, no obstante la presencia del comisionado provocó una ola de críticas en su contra.

Indignado porque a su juicio Hernández “ha desnaturalizado la función de una visita de la CIDH” al país, Aparicio, exembajador boliviano radicado en Estados Unidos, planteó que el comisionado mexicano sea denunciado. “Se lo debe denunciar ante Naciones Unidas, ante la propia OEA (Organización de Estados Americanos) y organizaciones independientes como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la Fundación Para el Debido Proceso y foros internacionales por este abuso, por esta apología del delito que hizo un comisionado que no actuó independientemente sino como un agente político”, explicó Aparicio a Página Siete .

Por su lado, la diputada de Creemos María Rene Álvarez cuestionó el accionar de Hernández. “La dictadura de Luis Arce persiste en su narrativa fraudulenta y ahora ‘premia’ a sus exvocales masistas. Si la CIDH se presta a este circo, no sólo ofende la lucha del pueblo boliviano, sino que hace apología al fraude de 2019”, puntualizó.

No fueron los únicos. El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) declaró “persona no grata” a Hernández, y pidió a la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, que el representante “sea apartado de la delegación”.

El diputado de CC Miguel Roca fue más crítico con Hernández. “Justamente este relator Hernández mató de una estocada la misión de la CIDH en Bolivia. El señor y la misión que encabeza quedaron absolutamente descalificados para emitir opinión, todo el mundo sabe que el tema fraude golpe es el centro de la polarización en el país”. Añadió que “la mentira del ‘golpe de Estado’ es el origen de los presos políticos que suman más de 200 y que la CIDH les haga un desagravio a los responsables del fraude (electoral) es una evidente e intolerable parcialización”.