La cumbre se instala en Cochabamba; Arce dirige el diálogo y regiones exponen su posición

En el caso de la metodología que se aplica en el hotel Avanti, en pleno centro de la ciudad cochabambina, el presidente Luis Arce es quien dirige el diálogo; expondrá el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui; seguido por los gobernadores y autoridades que quieran tomar la palabra, quienes emitirán su posición en intervenciones que no deben superar los tres minutos, para finalmente sacar las conclusiones.

En el caso de los 10 alcaldes de ciudades capitales del país, nueve estarán presentes; no irá Jhonny LLally, de Potosí, debido a que el Concejo Municipal no aprobó su viaje por la ausencia de su presidenta, Josefina Cruz, quien viajó a La Paz y no retornó en el tiempo establecido.

“De los 336 alcaldes del país, bordeamos los 292 que estarán y que son los que han confirmado su presencia hasta estas horas (23.00 de ayer). También confirmaron las seis autoridades autonómicas”, precisó anoche Ruiz.

En el caso de los 11 rectores de las universidades públicas, si bien estarán todas, el de la UMSA irá el interino, ya que Óscar Heredia viajó al exterior. En total, de los casi 400 convocados, confirmaron 320 autoridades.

El departamento de Santa Cruz acata este viernes su séptimo día de paro indefinido para pedir censo en 2023. En esa región se instalaron cercos, hubo toma de empresas privadas, cierre de vías con micros y marchas, entre otras medidas, a favor y en contra del paro.

De forma paralela, algunas regiones del país realizan movilizaciones por la misma demanda, que es encuesta para el siguiente año.