La derrota en 12 arbitrajes por las “nacionalizaciones” le costó a Bolivia $us 714 millones

La derrota del país en al menos 12 arbitrajes internaciones por la nacionalización y otros litigios, le costó a Bolivia una pérdida de 714 millones de dólares.

Según Brújula Digital, los más de 700 millones de dólares que son la imposición de sanciones contra Bolivia, salen a relucir en un informe presentado por la Procuraduría General del Estado, que detalla las siguientes indemnizaciones: a Red Eléctrica Internacional S.A.U. $us. 65.268.000; Pan American Energy LLC $us. 357.023.360; Inversiones Econergy Bolivia S.A. (GDF Suez S.A.) $us. 18.425.000 y Carlson Dividend Facility S.A. $us. 240.000.

También a The Bolivian Generating Group LLC $us. 10.245.627; Iberdrola S.A. e Iberdrola Energía SAU $us. 34.175.648; Paz Holdings Ltd $us. 19.505.531;; RurelecPLc $us. 36.023.114; South American Silver Limited (SAS) $us. 25.588.525; Quiborax S.A. y Non MetallicMinerals S.A. $us. 42.676.730 y Banco Bilbao Vizcaya S.A. $us. 105.000.000.