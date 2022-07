La Fiscalía le da largas a Camacho y no logra sacar palabra a su padre

El Ministerio Público suspendió la declaración de Fernando Camacho, programada para ayer, debido -indicó- a amenazas de muerte que sufrieron los fiscales que viajaron a Santa Cruz. En tanto, el padre de Camacho, que se presentó ante la Fiscalía, se abstuvo de declarar y tildó al caso Golpe I de “fraude jurídico”.

En tanto, la oposición mantiene la convocatoria para una concentración, prevista para esta jornada, en la Fiscalía cruceña, y anuncia el denominado “firmazo”. El objetivo de esa actividad es recabar rúbricas en busca de que todos los movilizados en 2019 sean citados a declarar para refutar la retórica del “golpe”.

“Suspendieron la citación para dar mi declaración mañana (hoy). Es el típico recurso de la justicia masista: la dilación, la chicanería y el jugar al desgaste. Mi respuesta sigue siendo la misma, la lucha de los 21 días fue una gesta de todos los ciudadanos contra el fraude y para salvar la democracia, y esa verdad la vamos a defender siempre”, aseguró Camacho.

El gobernador de Santa Cruz, que fue presidente del Comité Pro Santa Cruz, sostuvo que sintió el apoyo de la gente, de las instituciones cruceñas y de otros departamentos, “porque la lucha de los 21 días la hicimos entre todos”.

Carmelo Laura, uno de los fiscales del caso que viajaron a Santa Cruz para la toma de declaraciones, indicó que la citación a declarar de Camacho fue suspendida porque la comisión de fiscales fue víctima de amenazas de muerte por medio de llamadas anónimas.

“La comisión de fiscales ha sufrido una serie de amenazas muy graves, en realidad. La comisión de fiscales ha dado conocimiento a la Fiscalía Departamental de La Paz cosas, por decir, querían atentar contra la vida de estos miembros de la Fiscalía. En ese entendido es que vamos a dar por suspendida la declaración informativa en calidad de sindicado del señor Luis Fernando Camacho Vaca”, manifestó Laura.

Al respecto, la senadora Centa Rek, jefa de bancada de la alianza Creemos, sospecha que detrás de la “excusa” de los fiscales está una maniobra para que la toma de la declaración sea en “otros lugares”.

“Esta excusa es inadmisible, no la vamos a aceptar. Sabemos que tiene en realidad otro objetivo: que la Fiscalía, este fiscal y todo el grupo de fiscales que se está encargando de este caso llamado Golpe I, están buscando hacer una manipulación del caso, tal vez para trasladar la audiencia a otros lugares, buscando motivos, pretextos, engañando con estas declaraciones”, aseguró la legisladora de oposición.

Del otro lado, Lidia Patty, exdiputada del MAS y denunciante del caso Golpe I, lamentó la suspensión de la toma de declaración de Camacho y cuestionó a los fiscales.

“Estos señores fiscales, cómo es posible. Estando en cargo, tienen su protección ellos. A mí me amenazan en cada momento, en cada paso me llaman, me mandan mensajes, yo no me corro y no voy a correr (...). Señores fiscales, trabajen por su pueblo, carajo, hasta cuándo van a tener miedo”, aseguró.

Ayer, José Luis Camacho Parada, padre del gobernador Camacho y expresidente del Comité Pro Santa Cruz, se presentó ante el Ministerio Público, que lo convocó por el caso Golpe I. El fiscal Laura informó que se acogió al derecho al silencio.

Una vez fuera del recinto, Camacho Parada aseguró que no se puede citar a una persona para declarar sobre hechos imaginarios y mentirosos, y que el caso Golpe I es un “fraude jurídico”.

“Me he abstenido a declarar porque considero que éste es un fraude jurídico”, aseguró al salir del Ministerio Público.

“Firmazo” y concentración

Desde la oposición organizan el denominado “firmazo”, en busca de que todos los movilizados en 2019 exijan que la Fiscalía les tome declaración.

“En Santa Cruz se va a realizar un ‘firmazo’ para que todos los ciudadanos que participaron en las protestas ciudadanas de octubre y noviembre de 2019, en rechazo al monumental fraude electoral, exijan presentarse a declarar voluntariamente ante el Ministerio Público, refutando que hubiera existido un golpe de Estado”, informó Rek.

En tanto, el diputado José Carlos Gutiérrez, de Creemos, confirmó que se mantiene, para hoy, la convocatoria a una concentración en la puerta de la Fiscalía en Santa Cruz. El legislador considera que la suspensión de la convocatoria a declarar de Camacho es un ardid para desmovilizar a los manifestantes.

“Son para desmovilizar a la población cruceña, a la población boliviana, y en ese sentido estaremos presentes y convocamos a todos los cruceños y a todas las personas que creen en la democracia a estar en la Fiscalía, mañana (hoy) a las nueve de la mañana, para hacerle recuerdo, no solamente a los fiscales, sino a toda la justicia de que en este país hubo un fraude y además hubo una movilización ciudadana por la democracia”, manifestó el legislador.

Rómulo Calvo, presidente del Comité Pro Santa Cruz, que acompañó a Camacho Parada en su comparecencia ante la Fiscalía, expresó que en 2019 “el pueblo entero salió a las calles”, por lo que “deberíamos estar convocados todos los bolivianos”.

“Esto fue a consecuencia de un gran fraude que hicieron ellos, y ellos son los que no están ahorita en este momento (...). Evo Morales debería estar porque él fue el causante de lo que pasó en Bolivia, de que la gente se sublevó y salió para exigir el respeto a su voto”, aseguró.

Calvo comentó que el directorio del Comité Pro Santa Cruz le pidió que esté presente para respaldar, a nombre de toda la institucionalidad, a los expresidentes de esa entidad cívica.

El fiscal Laura indicó que la fecha para la declaración de Camacho se reprogramará una vez que la comisión arribe a la ciudad de La Paz. Adelantó que analizarán si la declaración del gobernador de Santa Cruz se toma en la sede de Gobierno.

Camacho, anoche, aseguró que los fiscales buscan excusas para llevar la toma de declaración “a sus lugares”, pero la autoridad departamental subrayó que esperará la citación.

“Buscan llevar la declaración a sus lugares, buscan excusas siempre, pero vamos a ser realistas: nunca se sabe qué es lo que quieren los masistas detrás de todo esto. Nosotros vamos a esperar la citación como corresponda y presentarnos a declarar como corresponda”, aseguró.