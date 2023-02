Cuéllar informó que van a solicitar la aprehensión del diputado evista por las denuncias de corrupción que pesan sobre él en el municipio de Omereque. “El corrupto y delincuente está saliendo a arremeter contra el hijo del Presidente. Eso es lo más bajo, no se puede meter con lo más íntimo, con la familia del Presidente”, indicó y agregó que, como bancada del MAS, rechazan estas declaraciones.

El parlamentario evista también mostró cuatro fotos de presuntas reuniones de Arce Mosqueira con representantes de Lilac Solutions y Uranium One. La primera imagen es de un supuesto encuentro que tiene el hijo del presidente con ejecutivos de Uranium One en el Hotel Radisson de Santa Cruz, en fecha 22 de junio del 2021. Con Vivas Kumar, exfuncionario de Tesla, tuvo presuntamente tres reuniones. La primera en diciembre del 2020, en el restaurante Gustu, y dos encuentros más en 2021, en Estados Unidos.

El diputado Arce indicó que tiene registros de supuestas llamadas entre el hijo del primer mandatario y ejecutivos de la empresa rusa Uranium One. Agregó que tanto la transnacional de Rusia como Lilac Solutions quedaron entre las empresas preseleccionadas para adjudicarse el contrato del litio.

“Hablé todos los temas ayer, positivo me dice, Luis quisiera que ellos puedan venir, si es que Vivas y su jefe Andy puedan (llegar) a La Paz, a Bolivia a reunirse, sería espectacular. Me dijo Luis en persona, que los recibe”, se escucha en un audio atribuido a Arce Mosqueira.

Carolina Ribera, hija de la expresidenta Jeanine Añez, cuestionó si el ministro de Justicia, Iván Lima, hará alguna acción indagatoria con relación a la denuncia contra Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce, por supuestas irregularidades en la explotación del litio.

“Señor Lima, el diputado Arce, de su partido, denunció indicios de corrupción contra el hijo del presidente Luis Arce. ¿Usted hará algo, o sólo sirve para amedrentar a mujeres?”, señaló Ribera.

La hija de Añez recordó que cuando ella fue denunciada por una supuesta legitimación de ganancias ilícitas, el ministro de inmediato le exigió rendir cuentas ante la justicia y no victimizarse. “Lo que corresponde es ir a la Fiscalía y rendir información, no victimizarse y no permitir que se distorsione la democracia”, indicó Lima hace unas semanas con relación a la denuncia contra la hija de Añez.

Ribera hizo alusión al “amedrentamiento a mujeres” por parte de la autoridad, en el sentido de exigir una investigación sobre la situación de Añez y la reciente denuncia en su contra. Aguarda que Lima obre de la misma forma.