La impresión del periódico estatal costó Bs 3,3 millones en 18 meses

En 18 meses, el Gobierno erogó 3.367.648 de bolivianos para imprimir el periódico estatal Ahora El Pueblo, que promueve la imagen gubernamental. Desde el Viceministerio de Comunicación se justifica el monto.

Página Siete tuvo acceso a los cuatro contratos para la impresión del matutino, que fueron suscritos con la Editorial del Estado.

El primer contrato fue firmado el 21 de enero 2021 por el monto de un millón de bolivianos. “El informe de cierre de contrato” detalla que hubo dos modificaciones y que se ejecutaron 981.150 bolivianos hasta finalizar septiembre de 2021.

El segundo contrato fue firmado el 20 de septiembre de 2021 por la suma de 800 mil bolivianos, con vigencia hasta el 31 de diciembre del 2021. “El acta de informe final de cumplimiento de contrato” señala que se ejecutaron 689.160 bolivianos.

El tercer contrato fue rubricado el 31 de diciembre del 2021, por un monto de un millón de bolivianos. “El informe final del servicio impresión diaria” indica que se hizo una modificación para las impresiones de enero a abril por la suma total de 1.097.337 bolivianos.

El cuarto contrato está en ejecución y fue suscrito en 20 de junio de 2022 y es por la suma de 600 mil bolivianos. La vigencia del mismo es hasta el 20 de agosto del 2022, “o hasta haber agotado el presupuesto”.

En los contratos e informes de entrega no se detalla qué cantidad de periódicos de Ahora El Pueblo son impresos por día.

La directora de Gestión Comunicacional del Viceministerio de la Presidencia, Rocío Molina, señaló que los montos erogados son recuperados con la venta.

“Claro que es justificado, va a una imprenta y se los vende (los periódicos). (...) Eso le puedo garantizar (que el dinero se recupera con las ventas), no he tenido ni una sola devolución”, dijo en contacto con este medio.

El presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, Pedro Glasinovic, manifestó que la cantidad de dinero que se eroga para la impresión de Ahora El Pueblo es “abultada”. Añadió que el Gobierno debe transparentar la cantidad de impresiones por día y su alcance.

“Esto da cuenta de la forma discrecional en que el Gobierno utiliza el dinero del pueblo boliviano. Sería bueno que transparente la cantidad de impresión y alcance que tiene este periódico que defiende las ideas y la agenda gubernamental”, sostuvo.

El presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, Raúl Peñaranda, afirmó que la “cifra global es muy alta”, puesto que es un matutino que no incide en la población ni genera agenda.

“Uno puede presumir que este periódico, que tiene acceso a información pública y ministros, puede tener primicias y marcar la agenda, pero eso no ocurre. Solo se dedican a poner titulares a favor del Gobierno. El periódico no le sirve a la información, a la comunicación, tampoco le sirve al Gobierno porque no influye. Se erogan recursos que terminan sin ninguna utilidad”, enfatizó.

El periodista Andrés Gómez sostuvo que el periódico estatal solo cumple un rol propagandístico y “divulgador de ideología”. Agregó que el costo de impresión no se justifica, porque el periódico no sirve al pueblo, solo al Gobierno.

“En realidad ese medio difunde propaganda y el dinero que utilizan para beneficiar a un partido, es dinero público. Las personas que no condicen con el MAS pagan sus impuestos para que el Gobierno utilice ese dinero para envenenar a la misma gente, la población que no condice con el MAS termina financiando un medio propagandístico”, aseveró.

Para el senador del Movimiento Al Socialismo Félix Ajpi el contenido de Ahora El Pueblo es “analítico y tiene buen diseño”, pero no quiso referirse sobre el costo de impresión. El diputado la misma fuerza Ramiro Venegas también se excusó de opinar porque dijo que no conoce un informe oficial al respecto, pero admitió que no lee el periódico en físico ni tampoco le llega por vía de las plataformas digitales.

“Viceministerio del Comunicación debe informar si existe un exceso en las partidas que se le asigna y a cuánta población (llega). Yo, por lo menos, desconozco el periódico. Nunca lo he leído, ahora se remite a la informática (los periódicos). No me llegó (por web el periódico estatal)”, dijo Venegas.