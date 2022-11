La Ley del Censo parte en tres al Legislativo: evistas, renovadores y oposición

Loza mostró su sorpresa de que haya una nueva fuerza del MAS en esa instancia, por lo que dijo estar confundido, pero que no sabe si es para el bien del país.

“A mí nadie me ha mandado a pedir esto, ni la derecha ni mi partido, lo estoy haciendo porque amo a Santa Cruz”, señaló la senadora Soledad Flores del MAS. Las legisladoras Eva Humerez, Ana Castillo y María Nacif alegaron que pensar diferente no significa que sean traidoras, pero en este caso se prioriza el país.

Por su parte, otro senador del MAS, Miguel Pérez, aseguró que en el partido no se aceptará a gente que dañe el proceso de cambio, en alusión a los colegas que votaron a favor de la Ley del Censo. Tildó de indisciplinados al grupo oficialista que apoyó la norma y dijo que se está analizando si van a seguir representando a la bancada.

Un escenario similar se vivió entre la noche del pasado viernes y la madrugada del sábado, cuando se aprobó con dos tercios el proyecto de Ley del Censo en la Cámara de Diputados.

De 119 legisladores que emitieron su voto, 93 votos fueron de aprobación, 23 de rechazo, dos en blanco y uno nulo. Luego, en la votación en detalle: 91 votos de aprobación, 25 de rechazo y 3 blancos. En esa sesión hubo 11 licencias por motivos de salud.

En total hay 130 diputados, bajo el siguiente detalle: 73 del MAS, 41 de CC y 16 de Creemos.

En esta instancia, el ala evista también arremetió contra los renovadores y los cívicos cruceños por impulsar esta norma.

Sin embargo, los renovadores en Diputados, así como en Senadores, alegaron que aprobaron la norma por la pacificación y sobretodo porque mucha gente pobre resultó afectada por el paro cívico cruceño.

En esa sesión, la diputada del MAS, Gloria Callisaya, reveló que la traición en el MAS vino desde el año pasado, con la designación de la presidente dela Cámara de Diputados. Dijo que no se considera renovadora, sino una militante del MAS.

“Las supuestas renovadoras, de dónde me sacan renovadores, yo vengo del instrumento político y mi partido es azul. Si esta gestión estoy con el hermano Luis Arce, en su gestión con David Choquehuanca, he venido juntamente en estas elecciones con él y debo apoyar la gestión. Nadie me va a decir renovadora, aquí vean a esta mujer, que ha sufrido desde las bases”, sostuvo.

Finalmente, la oposición, en ambas cámaras, unió fuerzas para dar celeridad a la aprobación de la norma y a fin de que se cumpla con la demanda de la población de Santa Cruz que llevó adelante un paro de 36 días. Aguardan la promulgación de la ley.

“En la oposición hemos unido fuerzas para poder aprobar y sobretodo que se pueda pacificar el país”, manifestó el senador de Creemos, Henry Montero.

La senadora del mismo partido, Centa Rek, dijo que “el paro cívico ocurrió porque no hubo acuerdos, porque se llevó al país a este extremo en la medida en que había una intransigencia, una incapacidad que en su momento tuvo el gobierno”.