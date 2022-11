La Ley del Censo pasa al Ejecutivo tras otra derrota del evismo en la ALP

En ese marco, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos suman 15 votos. El MAS tiene 21 votos. Por tanto, al menos seis legisladores oficialistas votaron a favor de la ley y 15 fueron leales al evismo, dado que la directiva camaral indicó que no se registraron licencias.

La Ley del Censo fue aprobada ayer en el Senado por mayoría absoluta, por lo que fue sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y remitida al Ejecutivo. La aprobación de la norma en Diputados, el sábado, y en el Senado, ayer, muestra que el ala evista perdió de nuevo, dado que apostaba a que no se la sancione.

“A mí nadie me ha mandado a pedir esto. Ni la derecha ni mi partido. Lo estoy haciendo porque amo a Santa Cruz. Yo sé que después de estas declaraciones voy a ser una traidora, no me importa”, argumentó.

El sábado, el expresidente Evo Morales tuiteó que la ley del censo “es el pacto de impunidad” entre traidores renovadores y masacradores. Y en vísperas al tratamiento de ayer, en el Senado, desde el evismo indicaron que rechazarían la ley, y adelantaron que lucharían para que pase a comisión y no se la trate por dispensación de trámite.

En el pleno del Senado, ayer, hubo dos momentos de debate. El primero, cuando se debatió la ley en su estación en grande. Y el segundo, cuando se consideró el proyecto en detalle.

Durante el debate en grande, salió a relucir el desacuerdo entre oficialistas, e incluso hubo advertencias de parte de legisladores del ala dura del partido.

El senador Hilarión Mamani exigió a los diputados del MAS, tras la aprobación de la ley en esa cámara, que confiesen que fueron comprados. “Que nos digan pues, de una vez, ‘el imperio capitalista norteamericano, a la cabeza de Camacho y Calvo, nos han comprado’. Qué nos digan nuestros diputados del MAS”.

De cara a la votación en su estación en grande en el Senado, Mamani pidió contar los votos y dejar sentado en acta quiénes son los que respaldan la norma. “Quiénes van a votar tiene que contarse, y que se quede en acta”, sostuvo.