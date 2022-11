La Ley va al Senado: Evistas ponen trabas y la oposición pide la aprobación urgente

Ayer, Rodríguez no emitió ningún criterio ni lanzó la convocatoria para la sesión de la Cámara de Senadores.

“Incluso se puede mandar a un control de constitucionalidad porque la ley es innecesaria, no hace falta tener una ley (...) Un legislador puede presentar un recurso de inconstitucionalidad abstracta porque está afectando a un derecho colectivo que es el de la representación”, advirtió Cabezas.

El primer punto es que la Cámara Baja hizo su trabajo que es negociar, acordar y pactar, y eso no puede ser visto como algo malo, porque ésa es la función de los legisladores: llegar a acuerdos aunque no lo hayan hecho de cara a la población, probablemente hubo acuerdos de forma reservada. Han llegado a acuerdos políticos y eso no puede ser mal visto, tal como el expresidente Evo Morales quiere hacer ver.