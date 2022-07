La oposición pide la cabeza de Chávez y el Gobierno dice que acelera la Gestora

12 arbitrajes por la “nacionaliazción” de diferentes empresas, en los que Bolivia perdió, le costaron al país alrededor de $us 714 millones, según un informe que la Procuraduría, presentó por petición del diputado de CC Marcelo Pedrazas.

El documento, al que Brújula Digital tuvo acceso, detalla indemnizaciones a: la Red Eléctrica Internacional SAU, $us 65.268.000; Pan American Energy LLC, $us 357.023.360; Inversiones Econergy Bolivia SA (GDF Suez SA), $us 18.425.000 y Carlson Dividend Facility SA, $us 240.000.

Los fallos también dispusieron este tipo de pagos a The Bolivian Generating Group LLC, $us 10.245.627; Iberdrola SA e Iberdrola Energía SAU, $us 34.175.648; Paz Holdings Ltd, $us 19.505.531; RurelecPLc, $us 36.023.114; South American Silver Limited (SAS), $us 25.588.525; Quiborax SA y Non MetallicMinerals SA, $us 42.676.730 y Banco Bilbao Vizcaya SA, $us. 105.000.000. Asimismo, figura una indemnización a Jindal Steel Bolivia, pero no precisa el monto.

En caso del laudo perdido ante el Banco Bilbao Vizcaya SA, que fue conocido el fin de semana, desde la oposición se lamentó y criticó que el país no haya tenido una defensa “eficiente”. Desde el Gobierno se argumentó que las pruebas no fueron valoradas y que se continuará la defensa en la siguiente etapa.