“Yo creo que lo que ha planteado (Cabezas) es a título personal, porque primero se deberían determinar las reglas del juego, para elegir a los nuevos magistrados”, señaló el diputado Ramiro Venegas, del ala evista, facción de la cual también forma parte Cabezas, quien el lunes propuso la elaboración de una ley corta o transitoria para elegir de manera interina a las autoridades judiciales porque el MAS no tiene los dos tercios necesarios en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para la selección de postulantes que irán a la elección de octubre de este año.

“Me parece que no es muy seria (la propuesta de Cabezas), hay tantas cosas que hacer como el sistema disciplinario, porque hay jueces y magistrados procesados por prevaricato que después de tres meses de sanción vuelven para cometer sus actos de corrupción”, insistió Venegas a Página Siete para quien primero se deben definir “las reglas de juego” o reglamentación para la convocatoria para las elecciones judiciales.

“Y si no hacemos dos tercios para elegir a los postulantes tenemos que buscar un mecanismo, una salvedad y posiblemente tengamos que hacer una ley corta o una ley transitoria”, propuso Cabezas hace dos días.

La Constitución Política del Estado indica que para la elección de los magistrados, la precalificación previa se efectuará en la Asamblea Legislativa Plurinacional con dos tercios y luego se deben enviar los nombres al Órgano Electoral. Ese proceso no contempla una ley transitoria, sin embargo hay un antecedente el que aplicó Morales en 2010.

“No quiero generar opinión al respecto porque estamos en proceso de análisis, sería irresponsable querer manejar algún discurso. Ahora estamos reuniéndonos en la bancada para analizar el tema. No hay nada oficial, porque además ellos (los evistas) siempre están en contra corriente”, precisó Choque para quien se debe ir por el camino que genere confianza en la población, certidumbre y “dentro de ello haremos un análisis responsable”.

Por su lado, la diputada arcista Deysi Choque, consultada también sobre el plan de Cabezas, señaló que el ala arcista del MAS no tiene aún una posición oficial.

Anyelo Céspedes diputado también del ala radical del MAS tildó de personal la propuesta de Cabezas. “Cada diputado en base a sus facultades puede sugerir leyes, son propuestas personales. No es propuesta de todos los diputados (masistas), porque toda propuesta tiene que ir en consenso”, aseguró el asambleísta.

Conade tiene un plan

Lizeth Beramendi, representante departamental del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) calificó de “afrenta” la propuesta de “ley corta” del diputado Cabezas. Anunció que presentarán ante la ALP un plan para que un grupo de expertos con veeduría internacional seleccione a los futuros magistrados y “no lo hagan diputados y senadores”.

“Esa propuesta de ley corta es una afrenta y una violación a la Constitución Política del Estado, que establece dos tercios para elegir a los magistrados y eso significa sentarse a generar consensos políticos para tener una justicia independiente”, señaló Beramendi desde Cochabamba.

Este domingo 26, el Conade de ese departamento realizará un Encuentro Nacional por la Justicia en Cochabamba donde se impulsará la elaboración de un proyecto de ley de reglamento para la elección de magistrados de octubre.

“Deber ser una norma para garantizar que la calificación de méritos y de conocimientos de los postulantes se efectúe por una comisión de expertos profesionales con observación internacional, porque no pueden ser parlamentarios que no son abogados, que no son profesionales y muchos de ellos ni siquiera son bachilleres, que sean ellos quienes califiquen a los postulantes a los más altos cargos de la Judicatura”, explicó.

La Comisión de Justicia Plural de la ALP realiza en estos días, la elaboración del reglamento para los comicios judiciales, una etapa en la que la oposición no fue convocada según denunciaron diputados de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos.

En las últimas horas, el abogado Jorge Valda, jurista que defiende a los cívicos, denunció que 14 abogados, que según él, trabajaron en el Ministerio de Gobierno, fueron promovidos a fiscales el 14 de febrero.