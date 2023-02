Ante la solicitud, la Vicepresidencia respondió a través de su secretario general, Rubén Saavedra, lo siguiente, en nota escrita: “Ahora bien, el inciso h) del articulo 23 del citado reglamento (de Diputados) describe las entidades concretas a las cuales se dirigen las acciones de fiscalización como las Peticiones de Informe Escrito y Peticiones de Informe Oral, entre las cuales no se menciona a la Vicepresidencia del Estado, a la Presidencia de la Asamblea, ni a las directivas Camarales, aspecto coherente con el numeral 17, parágrafo 1 del articulo 158 de la Constitución Política del Estado, por lo que en caso de dar curso a lo solicitado, el fundamento central de la fiscalización se desnaturalizaría”.

Desde julio del 2022, la Vicepresidencia, que es presidida por David Choquehuanca, no responde a las solicitudes de peticiones de informe de dos legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS). Los asambleístas nacionales, que son de la facción evista, piden transparentar los recursos y las actividades que realiza la entidad.

Según documentación, Venegas y López volvieron a remitir otra nota en la que hacen referencia a que su rol de fiscalización está establecido en la Constitución y reglamentos camarales.

“Conforme lo define una Ley del Estado Plurinacional, actualmente vigente, la Vicepresidencia es una entidad dependiente del Órgano Ejecutivo, misma que puede ser fiscalizada por la Cámara de Diputados, toda vez que recibe y administra recursos económicos del Estado, provenientes de los tributos de cada boliviano”, detalla la nota de respuesta de los parlamentarios.

“Búnker”

El diputado Venegas manifestó a Página Siete Digital que la Vicepresidencia se ha convertido un “búnker”, la cual se niega a “transparentar sus actividades y los recursos que maneja”. Agregó que un claro ejemplo son las escuelas de formación de líderes, en las que esa entidad gastó más de 2,6 millones y sobre las cuales no quieren dar información.

“La Vicepresidencia es un búnker, no permiten la fiscalización, no quieren transparentar la información. La Vicepresidencia maneja más de 40 millones, igualmente recibe ayuda extranjera. Ayer, hicimos conocer de un gasto de más de dos millones seiscientos mil para las escuelas de líderes en consultorías, tenemos que averiguar esas cosas por nuestro lado, porque la Vicepresidencia no transparenta su información”, enfatizó.