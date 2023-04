La Fiscalía y el Gobierno lanzan una nueva arremetida judicial por la vía ordinaria contra la expresidenta Jeanine Añez y su entorno. El Ministerio Público presentó dos nuevos procesos contra la exmandataria, uno por Senkata y otro por Sacaba. En cada caso, la exautoridad es acusada por genocidio, homicidio y lesiones graves y leves, según su defensa.

Esta arremetida también se registra con el entorno de Añez. Los exministros Yerko Núñez y Óscar Ortiz, junto al exviceministro de Presupuesto Óscar Navarro, son investigados y procesados penalmente por conducta antieconómica y resoluciones contrarias a la ley.

A estas exautoridades enjuiciadas se suma la exministra de Salud Eydi Roca, quien está acusada por tres delitos en el caso de respiradores chinos. Está con detención domiciliaria y enfrenta un delicado estado de salud que la tiene postrada en una cama con una sonda por la cual se alimenta. La exautoridad no puede recibir un tratamiento urgente en el exterior porque la justicia rechazó su pedido.

Más juicios ordinarios a Añez

En las últimas horas, el Ministerio Público activó dos nuevos procesos por la vía ordinaria contra Añez. Ambos son por los mismos delitos: genocidio, homicidio y lesiones graves y leves. Uno fue presentado por la Fiscalía Departamental de Cochabamba y es por el caso denominado “masacre de Sacaba”. El segundo fue puesto por la Fiscalía de La Paz y es por la “masacre de Senkata”. Ambos hechos datan de 2019.

“Los suscritos fiscales (...) imputan formalmente a: Jeanine Áñez Chávez por la comisión del delito de asesinato con relación a las 10 personas fallecidas, (...) y asesinato en grado de tentativa con relación a los 90 heridos, así como el delito de genocidio previsto en el artículo 138 del Código Penal, calificación provisional en calidad de autor de los hechos”, se lee en la imputación formal presentada el 17 de abril en Cochabamba.

En el caso de La Paz, la Fiscalía lanza la misma acusación por la muerte de 10 personas y 31 heridos. “Solicitamos disponga la detención preventiva de la imputada Jeanine Añez Chávez sea por el lapso de 6 meses en el recinto penitenciario femenino de Miraflores”, se lee en el petitorio de la imputación.

Los fiscales de Cochabamba piden exactamente lo mismo por el caso Sacaba.

Después de la aprehensión del exviceministro Navarro, ayer el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Rolando Rojas, confirmó que en este proceso también son investigados los exministros Ortiz y Núñez.

“Se tiene también en este proceso una investigación contra Yerko Núñez y Óscar Ortiz, (el último) fungía como ministro de Economía”, dijo Rojas de forma escueta.

El jefe policial añadió que este proceso fue presentado por la Contraloría General del Estado, entidad que aduce que “en 2020 se habría firmado una resolución biministerial por parte de esta persona (Óscar Navarro) en sentido de la aprobación de la estructura de cargos y escala salarial del Ministerio de la Presidencia”.

Página Siete consultó a Óscar Ortiz, exministro de Economía, sobre este caso y él dijo que desconoce ese proceso en su contra.

“En mi caso nunca he sido notificado con ninguna actuación de este proceso ni con ningún informe de auditoría, por lo que no tengo conocimiento oficial del mismo. Cuando me notifiquen presentaré mis descargos como siempre he hecho”, señaló la exautoridad a este medio.

En el caso de Navarro, quien también es asesor de la Alcaldía de La Paz, ayer pasó su segunda noche en celdas de la Felcc como aprehendido. Rojas indicó que fue citado “en calidad de testigo”, pero tras su declaración la Fiscalía “ordenó su aprehensión”. “Seguramente fue porque determinaron suficientes elementos de convicción”.