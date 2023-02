“Es lo que hemos escuchado a través de los medios, pero a nosotros no nos quita el sueño lo que puedan decir, hay un plazo establecido y hay un compromiso asumido por el pueblo boliviano. Hay un procedimiento que debe llevarse a cabo y el primer requisito es que se cumpla la mitad del periodo de mandato que serían dos años y medio, y a partir de que se cumpla ese periodo se debe iniciar el proceso conforme establece la norma”, refrendó Larach.

Ante el anuncio del Gobierno de no dictar amnistía para los presos políticos, cuyo plazo termina este sábado, el Comité pro Santa Cruz pondrá en ejecución el plan para el revocatorio del presidente Luis Arce y por ello pedirá los requisitos al Tribunal Supremo Electoral (TSE), anunció Fernando Larach, titular electo de los cívicos cruceños, quien asume oficialmente ese puesto hoy, en reemplazo de Rómulo Calvo. En Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos no tienen una posición oficial y surge el debate sobre los tiempos.

A los dos años y medio de mandato

El mandatario cumplirá en junio, dos años y medio al frente del país y a partir de ese mes puede activarse dicho proceso.

“Nos apersonaremos oportunamente al Órgano Electoral (Plurinacional) para recabar la información y se va a trabajar con los profesionales adecuados para poder llevar adelante este proceso”, aseguró Larach que este sábado será posesionado como nuevo presidente del Comité pro Santa Cruz.

El artículo 240 de la Carta Magna, sobre el referendo indica: “La revocatoria del mandato podrá solicitarse cuando haya transcurrido al menos la mitad del periodo del mandato. La revocatoria del mandato no podrá tener lugar durante el último año de la gestión en el cargo”.

Rómulo Calvo, aún titular de los cívicos cruceños, recordó el jueves al Gobierno que le quedaban 72 horas para dictar la amnistía general, de lo contrario se iniciará el revocatorio, sin embargo desde el Ejecutivo reafirmaron que no aceptarán un “perdonazo”, a quienes son procesados en su mayoría opositores a la administración del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Larach señaló que las solicitudes de amnistía y revocatorio partieron de los nueve departamentos. En esa misma línea se expresó el titular cívico orureño Adolfo Camacho. “Definitivamente nosotros vamos a apoyar el revocatorio, porque al margen de que no hay estado de derecho vemos también que la situación económica en el país está mal”, dijo a Página Siete.

En Tarija no piensan lo mismo. “Hay que hacer una acción ciudadana para que se reforme la justicia y no así un revocatorio porque los plazos todavía no se están dando”, señaló Paul Rivera, vicepresidente cívico a radio Fides.