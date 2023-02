Yo he planteado un plan de trabajo en función a las necesidades no solamente de los cruceños, sino de los bolivianos. Yo soy un convencido de que los cruceños tenemos que salir a enamorar a los otros ocho departamentos. Hay una maquinaria estatal que se encarga de tergiversar las demandas de Santa Cruz y hacerlas ver como intereses personales o regionales, y no del conjunto de los bolivianos. Por eso, debemos salir a enamorar al resto del país con la propuesta cruceña, que busca desarrollo de la región que, manejado de manera adecuada, puede desarrollar al país en su conjunto. Queremos profundizar la descentralización para ponerle un nombre genérico y no encasillarnos en autonomía o federalismo, más allá de que yo sí hablo de federalismo, que no es separatismo.

El cabildo tiene un mandato, el cabildo pidió una ley de amnistía para la liberación de los presos políticos. A mí realmente me apena mucho la actitud del presidente Arce, luego de un período difícil el 2019, entramos a un gobierno de transición el 2020 que no fue de lo mejor que podíamos tener, pero además llegó la pandemia, vino la crisis económica y, frente a eso, el Presidente asume con la mejor de las oportunidades de darle tranquilidad al país, pero, lamentablemente, pese a que jura gobernar para todos los bolivianos, siguió con la misma política autoritaria de su correligionario y anterior presidente. El cabildo manda pedir una ley de amnistía y, caso contrario, iniciar un proceso revocatorio para el Presidente. El cabildo es la máxima expresión del pueblo y tiene que cumplirse.

Sí, porque tenemos una fuerza que cuidamos mucho que no se politice. Y en eso debo ser bien tajante, yo voy a buscar mantener a los políticos a raya, porque el comité es apolítico, apartidario, hacemos política institucional, pero no política partidaria. Eso no significa que no trabajemos cada uno desde su zona, desde su trinchera en pro de mejores días para los bolivianos. Sí, somos un contrapoder, así nos ha llevado el destino, hoy es contra el MAS, porque no estamos de acuerdo en su forma de ejercer la administración pública; mañana puede ser otro y seguramente haremos lo mismo como antes se le demandó al MNR, a ADN o al MIR.

Los cívicos no hacemos política partidaria, pero sí podemos generar escenarios donde se sienten los políticos y puedan establecer, no sé si acuerdos, preacuerdos o líneas de trabajo en busca de la unidad política para que puedan hacer frente como bloque al Movimiento Al Socialismo (MAS). Hoy, el comité cívico está en desacuerdo con las políticas de MAS, mañana (probablemente) estaremos en desacuerdo con quien venga, siempre en el marco de la Constitución y el Estado de Derecho; pero hoy nos toca contra él (MAS). Yo creo que eso, sumado al tema del censo y la distribución de recursos, es una parte importante de lo que debemos hacer en los próximos dos años.

Necesitamos hablar de pacto fiscal. No es coherente, no es razonable, no es lógico, no es correcto que tengamos municipios en el país que reciban tres millones de bolivianos de presupuesto anual y que gasten 1,8 millones de bolivianos en salarios, qué presupuesto queda para atender las demandas de la población. También hablamos del padrón electoral porque, digan lo que digan, el padrón electoral no goza de la confianza del pueblo boliviano, la percepción ciudadana es que el padrón no es un padrón limpio ni transparente. Y tampoco es que cuesta una barbaridad de plata hacer un padrón electoral nuevo, un padrón electoral que le dé tranquilidad al pueblo boliviano para poder ir a votar sin pensar que le van a robar su voto, que se lo van a estafar, que le van a hacer fraude. Luego entramos en la parte álgida, que es en la defensa de los perseguidos políticos. El gobernador del departamento de Santa Cruz está detenido injustamente, la expresidenta Jeanine Añez está condenada de manera injusta con un proceso que desde mi punto de vista es ilegal. De la misma manera, Marco Pumari, exministros de Estado y solo por mencionar algunos, sin menospreciar a los otros 180 presos. Yo le pedía al presidente Calvo que en el último cabildo hiciera tocar ese tema de impulsar la reforma judicial. El que no cae, resbala en un aparato judicial que ha dado muestras claras de que no es transparente, que favorece mucho a intereses partidarios y que se ha convertido en un aparato represor del gobierno cuando es otra su función. Entonces, creemos que se necesita esa reforma judicial, podemos estar de acuerdo o no con la propuesta de los Juristas Independientes, pero hoy por hoy es la propuesta que ha avanzado en su implementación, con la recolección de firmas. Yo creo que el punto de partida es cero y uno es más que cero. Entonces, todo lo que avance para mejorar es ganancia, hay que impulsar la reforma judicial, apoyarla, es una tarea importante, masivamente.

¿Cuál es la idea de revisar la relación de Santa Cruz con el Estado boliviano? Santa Cruz es parte del Estado, entonces, ¿cómo se entiende que quiera revisar la relación consigo mismo?

Lo que pasa es que nosotros sentimos que no nos toman en cuenta, que nos maltratan. No nos toman en cuenta como bolivianos, somos el patio trasero, no nos atienden de la misma forma que otras regiones. Hay que dejar en claro que la relación con el Estado boliviano se refiere al modelo de administración del estado actual; de ninguna manera el Comité Pro Santa Cruz ha planteado o ha insinuado una situación que violente la unidad del país y en esto quiero ser bastante claro, jamás hemos hablado de una situación similar. Pero sí se puede hablar de replantear el sistema de administración, por qué no vamos a ir a un Estado federal, por qué no vamos a fortalecer las regiones para que se desarrollen de acuerdo a sus necesidades, a sus costumbres. Replantear la forma de administración del Estado busca más autonomía o federalismo, creo que esto es necesario para que las regiones puedan desarrollar, sino tenemos que estar mendigándole al Gobierno nacional que atienda nuestras necesidades. No nos dan la facultad de que nosotros atendamos nuestras necesidades porque no nos dan los recursos suficientes. No necesitamos que el Gobierno se haga el papá, nosotros tenemos capacidad de administración, todas las regiones tienen capacidad de administración. Alguien dijo que esto es político y que lo que queremos es desgastar al Gobierno; no, no entienden que el ejercicio de las libertades implica la toma de decisiones.

¿Usted sí se decanta por el federalismo?

Yo me decanto por el modelo que nos pueda dar mayor libertad. Que podamos tener un gobierno nacional que regule, pero que el funcionamiento lo hagan los otros. Además, tiene que reducirse, no es correcto que hayan, no sé, vamos a decir 300 mil funcionarios públicos en el departamento de La Paz y no es una cosa de regionalismo, sino de fortalecer a las regiones para que éstas puedan desarrollarse en función a sus necesidades. Esas son las libertades que tenemos que cuidar y además transferirle a los gobiernos regionales y municipales mayores competencias, mayores responsabilidades, además de recursos económicos porque no hubo el tal pacto fiscal después de la Ley Marco de Autonomía.

Se armó una comisión que analiza la relación con el Estado. ¿Esa comisión ya está trabajando? ¿Cuándo se van a conocer los resultados?

Cuando se decidió conformar la comisión, yo le pedí al presidente (Calvo) que quería ser parte, pero me quedé pensando y conversé con un par de personas y al día siguiente me retracté y le dije que no quiero participar. Esa comisión se conformó y, a pedido de ellos, se mantienen los nombres en reserva, honestamente no los he preguntado porque mi intención es que puedan trabajar sin que alguien se inmiscuya en la forma de pensar y en el análisis de ellos que, supuestamente, son los que entienden más sobre el tema. Otra tarea que me deja el presidente Calvo es que el 24 de septiembre se debe entregar la propuesta de Santa Cruz a Bolivia con este nuevo planteamiento. Yo creo que podría adelantarse esa fecha porque hay que hacer un plan para eso. Esa propuesta, una vez que salga, tiene que ser socializada y tenemos que enamorar al país con la propuesta cruceña, entonces quizás se haga antes.

Hay quienes consideran, entre ellos los oficialistas, que el Comité Pro Santa Cruz es una institución clasista y racista. ¿Qué puede decirles al respecto?

Yo creo que el oficialismo siempre está buscando denigrar, menospreciar, invisibilizar a quienes pensamos diferente y no es de hoy, es de muchísimo tiempo atrás. Yo no concibo que se hable de que el comité es una institución clasista, cuando agrupamos a los trabajadores, a la Central Obrera Departamental y sindicatos. Tenemos a sectores gremiales, al sector transporte urbano y rural, pesado, tenemos a pueblos indígenas, a sectores campesinos. También tenemos a los empresarios, a los agropecuarios, a jóvenes, a estudiantes de secundaria. Hay 24 sectores que representan a la sociedad cruceña en su conjunto, que tienen la misma importancia. El sector empresarial tiene siete votos dentro de la elección del Comité Pro Santa Cruz, el sector gremial tiene siete votos, cada sector tiene siete votos y tiene la misma oportunidad de representación. Entonces yo no sé por qué hablan de discriminación.

Santa Cruz es la ciudad que más acoge a la migración interna. ¿Usted cree que este comité representa esa nueva realidad?

Yo he planteado que el Comité Pro Santa Cruz, en la parte interna, debe fortalecer la institucionalidad. Evidentemente, las más de 300 instituciones afiliadas ya no hacen a la totalidad de Santa Cruz, hay que salir y preguntarles a todas esas instituciones por qué no están en el comité, invitarles a que vengan. Estamos de acuerdo, no están todos representados, pero la mayoría sigue siendo representado en su comité y la clara muestra es el cabildo de noviembre, con ese mar de gente que había los pies de Cristo Redentor.

Usted cree que más adelante se podría pensar, por ejemplo, una reforma de estatutos para abrir un poco más la elección. Por ejemplo, Reinerio Vargas no fue habilitado, Yujra no pudo postular porque era migrante.

Yo creo que todo tiene su tiempo y a todos les llega su tiempo. Reinerio es amigo, es un buen profesional, es una buena persona, pensamos diferente, sí, pensamos diferente, pero me parece que no leyeron bien el estatuto. Pero, tuvimos un candidato a segundo vicepresidente habilitado que es paceño, hijo de chuquisaqueña y cruceño. Seguramente, en algún otro momento se tendrá que hacer una reforma que flexibilice de alguna manera el requisito, puede ser, pero yo creo que todo tiene su tiempo y a todos le llega su tiempo.