Las Londras: dan prisión preventiva a un imputado

La justicia determinó ayer 180 días de prisión preventiva para Nelson Rivadeneira, imputado por el caso denominado Las Londras, de secuestro y golpiza a pobladores, periodistas y policías en octubre del año pasado. Es el tercer detenido dentro de la investigación por este caso, aunque hace casi un mes la justicia benefició con detención domiciliaria a otros dos sindicados.

La Fiscalía comprobó la participación de Rivadeneira en esos hechos de violencia. Él figura como dirigente de la comunidad 24 de Septiembre en un acta que el día del secuestro tuvieron que firmar las víctimas

Además, según El Deber, se consideró el riesgo de fuga, pues el acusado no se presentó cuando fue citado con mandamiento de aprehensión, ni cuando se realizó la reconstrucción de los hechos. Se consideró también que Rivadeneira puede obstaculizar el proceso judicial, ya que no cuenta con un trabajo y no tiene un domicilio conocido.

El acusado responsabilizó a los medios de comunicación por la violencia ejercida en Las Londras y alegó que estos “defienden los intereses de la empresa”.

Rivadeneira también fue identificado durante los avasallamientos registrados la mañana de este sábado en la subcentral Pailitas, la misma zona de Las Londras.

El 22 de junio, la justicia benefició con detención domiciliaria y sin escolta policial a Paulino Camacho, uno de los líderes acusados del secuestro a civiles, policías y periodistas en Las Londras. El 27 de ese mes, Sixto Canaza, otro acusado, fue liberado con las mismas condiciones.