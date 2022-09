Las quejas de Evo al Gobierno llegan directo a Arce

En Ivirgarzama, en el corazón del Chapare, el expresidente Evo Morales elevó ayer sus críticas al Gobierno y de forma directa le exigió al presidente Luis Arce, que estaba a tres metros suyo, que el canal estatal Bolivia TV no corte “sus discursos”. El mandatario le respondió que evite las “susceptibilidades”.

Una semana después de haber participado de la denominada Marcha por la Defensa de la Democracia en La Paz, Evo y Arce coincidieron esta vez en la inauguración de una Planta de Almacenamiento de Granos en Ivirgarzama, Cochabamba.

Allí y ante centenares de seguidores, el exmandatario le reclamó de forma directa a Arce, porque presuntamente BTV le corta sus discursos. “Hermano Presidente, anticipadamente, quisiera pedirle con mucho respeto que el gerente de Canal 7 no me corte las intervenciones. Tengo información permanente que las veces que participamos en su invitación o por invitación, no siempre, nos cortan”, se quejó Morales provocando en principio la risa de algunos pobladores de Ivirgarzama.

Morales reafirmó luego su protesta. “Debe haber libertad de expresión en medios de comunicación del Estado, no es posible que se corte a algunos hermanos y hermanas del pueblo. Lo dijimos oportunamente que se evite esta forma de marginación, hermano Presidente”, insistió.

La respuesta de Arce

Sorprendido, el jefe de Estado contestó a Morales que se deben evitar las susceptibilidades, porque “hay muchos intereses que nos quieren dividir”.

“Yo quiero responder también a nuestro hermano Evo Morales, para evitar cualquier susceptibilidad, creo que lo que menos tenemos que generar es susceptibilidad entre nosotros mismos, hay muchos intereses que nos quieren dividir y quieren generar dudas y peleas internamente”, enfatizó Arce.

La autoridad nacional explicó que Bolivia TV tiene dos canales: el 7.1 y el 7.2, y que este último transmite todo sin cortes. “En el 7.1 sí hay restricción para todos, no solamente para unos oradores, se restringe porque es una transmisión en directo a través de canales y hay restricción, por eso hay entre tres y ocho minutos que se transmite por alocución, por eso siempre se trata de ser breve, para que se le transmita todo y poder salir en transmisión”, complementó.

Críticas anteriores

No es la primera vez que Morales critica la gestión de Arce. En junio señaló que “no se siente” la gestión económica del actual presidente y luego inició una serie de observaciones al trabajo del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, a quien aludió el lunes por la pérdida de su teléfono celular en un acto político en La Guardia.

El reclamo de Morales al presidente Arce se da también en un momento en el que aún persisten las versiones de que el ala radical del evismo ataca a la administración del actual mandatario, donde los vientos de renovación emergen.

El presidente Arce visitó ayer Cochabamba, donde inició los festejos departamentales del 14 de Septiembre inaugurando una Planta de Almacenamiento de Granos en Ivirgarzama y luego entregó estanques, alevines e insumos de apoyo para la producción piscícola en Chimoré.