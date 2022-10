$!Legisladores en la mira: pocas sesiones, peleas y Bs 240 MM de presupuesto

Después de la polémica sesión en la que se eligió al Defensor del Pueblo, a la que faltaron 34 legisladores, el trabajo de los diputados y senadores está en la mira. Semanas sin sesiones, debates que terminan en peleas y un presupuesto anual de 240 millones de bolivianos marcan los cuestionamientos a su labor.

“No es algo común. Ese nivel de licencias, para ese día, fue absolutamente extraordinario. Entiendo que incluso, y lo estamos investigando, está fuera de reglamento porque hay un cupo para las licencias para senadores y diputados en una sesión porque se debe garantizar quórum”, afirmó la senadora de Comunidad Ciudadana Cecilia Requena.

Consultados por el ritmo de trabajo, los legisladores admiten que es lo común, pero no en todos los casos, sus sesiones se limitan a los martes, miércoles y jueves. Es decir tres días hábiles.

En un número tan reducido de días de sesiones, la cantidad de ausencias -en la del 23 de septiembre- se hace aún más llamativa. Pero lo es más al saber que para conseguir una de esas licencias, uno de los senadores usó una invitación falsificada.

“Hemos demostrado, con documentos, que la invitación que usó el senador Walter Justiniano, para pedir la licencia, era falsa. Pero eso es sólo un punto. Ya en la anterior gestión legislativa hicimos la denuncia que los diputados no estaban cumpliendo con las sesiones. Claro que no podemos decir que todos no trabajan, pero sabemos a quienes no se los ve nunca en la Asamblea”, indicó el exdiputado Amilcar Barral.

De martes a jueves

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) está conformada por dos cámaras: la de Senadores y la de Diputados. La primera tiene 36 legisladores titulares y 36 suplentes, mientras que la segunda, 130 titulares y 130 suplentes. Cada instancia tiene su presupuesto, un determinado número de empleados públicos para su funcionamiento.

El reglamento señala que los legisladores titulares deben estar disponibles en la ALP tres semanas de las cuatro del mes. En la cuarta deben trabajar en sus regiones y habilitar al suplente para las sesiones.

La habilitación de los suplentes debe hacerse la semana previa, lo mismo ocurre si tuvieran que entrar en funciones por algún motivo fuerte del titular. Su habilitación no es inmediata.

En papeles, en ambos casos, deben sesionar de lunes a viernes, cada semana, lo que suma 20 días hábiles. Pero podrían ser convocados los siete días de la semana y en jornadas ininterrumpidas.

Pero lo común es que estén en sus comisiones o en las plenarias sólo de martes a jueves. Es decir, tres días hábiles. Al mes, por los titulares eso suma nueve días para sesiones de comités, de comisiones, de cámara o de Asamblea.

“Se supone que los lunes y viernes los legisladores están viniendo y regresando a sus regiones. Es una especie de norma no escrita. Yo no lo entendía hasta que entré a la Asamblea”, afirmó Requena.

Añadió que a excepción de los que residen en las capitales de La Paz, Cochabamba o Santa Cruz, para los demás llegar a la ALP es todo un drama. “Son horas de viaje con escalas para llegar desde sus poblaciones y más aún si no son capitales y son ciudades intermedias. No basta mediodía para llegar”, resaltó. Pero que deberían hacer el resto de días o durante los tres ya mencionados.

“Los diputados deberían estar cumpliendo con sus sesiones de comités y comisión. Además de las plenarias. Pero en todo este tiempo no ha pasado así. Los diputados y senadores llegan los martes y se van los jueves, las comisiones y comités no funcionan. Se deberían revisar los proyectos de ley, pero no se hace nada. Vas, firmas asistencia y listo, porque no hay nada que hacer”, cuestionó el exlegislador.