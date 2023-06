Al empezar la sesión de interpelación al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, con carácter previo, legisladores del oficialismo y la oposición exigieron que el funcionario del Ejecutivo respete a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y no lleve ni haga uso de parlantes adicionales en el hemiciclo parlamentario y tampoco genere violencia en la sesión.

“Lo exhorto – presidente (David Choquehuanca) - a que de manera inmediata usted haga retirar esos parlantes que no son necesarios (...) El ministro Del Castillo es conocido por hacer show político en esta Asamblea y nosotros tenemos que hacer respetar este hemiciclo que merece respeto”, dijo el diputado Erwin Bazán.

El vicepresidente y presidente de la ALP, David Choquehuanca dijo que Del Castillo solicitó de forma escrita la instalación de esos parlantes, no obstante agregó que está de acuerdo con prescindir de ese equipo de sonido siempre y cuando los legisladores no griten ni interrumpan el acto interpelatorio. “Con esta advertencia no se activarán los parlantes adicionales”, dijo

Del Castillo fue interpelado este martes por la represión policial en los 36 días de paro que se realizó a fines de 2022 en Santa Cruz. En una anterior interpelación, el 23 de mayo, Del Castillo instaló su propio sistema de sonido con que elevó el audio de su participación a altos decibeles.

“Tiene la intención de generar un ambiente beligerante y violento con el alto volumen. Ya es bastante molesto escuchar mentir al ministro Eduardo del Castillo como para que encima lo escuchemos con un volumen que lastima los oídos”, agregó Bazán.

El diputado Héctor Arce del MAS agregó que si cada uno puede llevar parlantes a las sesiones a sabiendas de que el hemiciclo parlamentario cuenta con equipos de sonido, él llevará uno potente.

“Me parece prudente de no hacer uso de esos parlantes porque si eso es así yo, para la próxima intervención que quiero hacer me voy a traer todo el equipo de sonido que utilizan los Kjarkas (...) Si usted hace respetar el reglamento, no tiene porqué haber problemas acá”, dijo Arce.