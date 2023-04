Diputados del ala arcista del Movimiento Al Socialismo, advirtieron con activar un proceso penal contra los legisladores de su mismo partido, Renan Cabezas y Freddy López, si no demuestran los supuestos “negociados” y “maletas negras” con opositores, tras la aprobación del proyecto de ley de oro.

“Con mucha pena, escuchamos a los propios diputados del MAS este tema, por respeto, primero, se ha mandado una nota al diputado (Renán Cabezas) que ha declarado y que tiene que presentar las evidencias, las pruebas, caso contrario si no presenta nosotros vamos tomar acciones legales. Este tema no lo podemos tolerar, porque prácticamente está dañando la imagen de la Asamblea Legislativa (...). No sólo el diputado Cabezas también (Freddy) López hablo de maletas negras, tienen que comprobar”, expresó el jefe de bancada del MAS en Diputados, Andrés Flores.