Con dos mandamientos de aprehensión pendientes por dos procesos penales en su contra y cuatro arraigos, el exalcalde de Cochabamba José María Leyes huyó del país. Escapó a pesar de que, según el Ministerio Público, se activó la alerta migratoria. Hasta el lunes 17 la Fiscalía confirmará si Leyes está fuera de Bolivia.

“En horas de la mañana, cuando me dirigía a tribunales, el señor José María (Leyes) se comunicó conmigo para conocer si yo estaba yendo a la audiencia, momento en el cual me comunicó que no se encontraba en territorio nacional y que esa información podría ser brindada a manera de justificación en el Juzgado Cuarto de Sentencia”, informó el abogado Patricio Mendoza, quien hasta ayer era el defensor de la exautoridad municipal.

José María Leyes Justiniano, de 45 años, fue burgomaestre de Cochabamba entre 2015 y 2018. Ese año, el Movimiento Al Socialismo (MAS) lo denunció por la compra de mochilas y otro material escolar con presunto sobreprecio. Este proceso fue denominado mochilas II.

Por este caso, Leyes fue enviado a la cárcel por casi un año. El 18 de noviembre del año 2019, la exautoridad fue liberada con medidas sustitutivas y volvió a dirigir la Alcaldía de Cercado.

Pero ese fue el inicio de una serie de procesos penales en contra del exalcalde cochabambino, entre los principales están: mochilas I, II y III; designaciones ilegales, portación de armas y “caso comidas”, entre otros.

Ayer, Leyes debía declarar por la tenencia y el porte de armas en el Juzgado de Sentencia Penal número 4; el 11 de este mes por el caso mochilas II en el Tribunal de Sentencia número 3 y el 19 tenía otra audiencia por la acusación sobre nombramientos ilegales en el Juzgado de Sentencia número 8. Todos en los juzgados del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Cochabamba.

Por estos dos últimos procesos, la Justicia emitió dos mandamientos de aprehensión, porque desde enero de este año no asistió de forma presencial a las audiencias programadas.

Ministerio Público

Ayer en la tarde, el fiscal de materia en delitos anticorrupción Emeterio Ortega detalló que el lunes 10 de abril el exalcalde Leyes no asistió de forma presencial a la audiencia de juicio oral por el caso mochilas II. Por esa razón se programó una nueva cita para el día siguiente y Leyes tampoco asistió. Ante esa situación, el Ministerio Público pidió al TDJ de Cochabamba que declare a la exautoridad en rebeldía y se emita su mandamiento de aprehensión.

En ese sentido -según la Fiscalía- al registrar la inasistencia a la audiencia, “inmediatamente” se activó la alerta migratoria contra la exautoridad municipal cochabambina.

“Inmediatamente se han activado las alertas migratorias correspondientes. En el caso de nombramientos ilegales también se tiene mandamiento de aprehensión y también hemos activado la alerta migratoria. Además que estamos coordinando con la Policía Boliviana para ejecutar dicho mandamiento de aprehensión”, dijo Ortega.

De forma paralela y ante las inasistencias de Leyes a estas reuniones judiciales, el Ministerio Público pidió el 13 de abril al Tribunal de Sentencia número 3 la revocatoria de las medidas cautelares en el caso de nombramientos ilegales.

“Dicha solicitud está pendiente. Estamos a la espera de que el Tribunal de Sentencia número 3 señale la audiencia para considerar la revocatoria de las medidas cautelares”, agregó el funcionario judicial.

La directora de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía de Cochabamba, Tatiana Neri, informó a los medios locales que ya son alrededor de 12 procesos penales que se presentaron en contra de Leyes. De ellos, cuatro resultaron en arraigo. En los otros -según la autoridad- se presentaron objeciones y recursos que se deben resolver en el sistema judicial nacional de forma inmediata.

Además, la funcionaria municipal dijo que ante la ausencia de Leyes se está pidiendo al TDJ la revocatoria de medidas cautelares. “(Las mismas) son impuestas cuando existen riesgos procesales y uno de los riesgos procesales es el peligro de fuga, ya hubo la fuga, entonces lo que corresponde es la revocatoria de la medida cautelar y el mandamiento de aprehensión (...)”, añadió Neri.