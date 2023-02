Los artículos que fueron demandados son los siguientes:

Artículo 6, inciso 15:

Respeto al liderazgo nato: La militancia del MAS–IPSP ratifica el respeto al liderazgo nato del hermano Evo Morales por los grandes logros, avances y saltos cualitativos que realizó a nivel nacional, dignificando a Bolivia en el contexto internacional como líder del Movimiento Al Socialismo - Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos.

Artículo 24, inciso 5:

Requisitos para ser dirigente nacional. Para ser miembro del Directorio de la Dirección Nacional u otros niveles orgánicos del MASIPSP se deberá cumplir los siguientes requisitos: 2. No ser tránsfugo o tránsfuga.

Artículo 64, inciso 2:

La o el militante que se proyecte en elecciones primarias dentro el Instrumento Político MAS-IPSP, como candidata o candidato Presidente y Vicepresidente deberá cumplir los siguientes requisitos:

2. Deberá contar con diez (10) años de antigüedad y una trayectoria intachable como militante del MAS-IPSP.

Artículo 67, inciso 2:

Deberes. Todas las autoridades designadas, servidoras y servidores públicos en general deberán:

2. Coordinar y articular actividades de gestión política con el Comité Ejecutivo de la Dirección Nacional, las direcciones departamentales, regionales, municipales y sectoriales y las organizaciones sociales en su conjunto.

Artículo 72:

Aportes políticos de diferentes instancias. Los aportes mensuales y las donaciones constituyen el patrimonio del MAS-IPSP, en concordancia con el Artículo 67 de la Ley 1096, para las instituciones donde el MAS-IPSP tenga representación y función. Las y los militantes que sean autoridades electas, designadas, servidoras y servidores públicos, trabajadores, trabajadoras en instituciones públicas, descentralizadas, autárquicas que representen al MAS-IPSP en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, que tengan ingresos mensuales aportarán regularmente, bajo la siguiente escala:

1. Quienes perciban ingresos mensuales del salario mínimo nacional, hasta Bs.10.000, el 1% de su total ganado mensual.

2. Con ingresos mensuales de Bs.10.001, hasta Bs.20.000, el 2% de su total ganado mensual.

3. Con ingresos mensuales de Bs.20.001 para adelante, el 3% de su total ganado mensual.

4. Los y las militantes de base que no tengan ingresos mensuales regulares como dependientes, aportarán Bs.1 (Un boliviano por cada mes), a fin de reconocer sus deberes y derechos en las reuniones, ampliados, congresos, etc. que podrán hacer de manera semestral o anual, para fines de registro y control.

Para efectos de elaborar los certificados de aportación, para todos los detallados como aportantes deberán hacer llegar a la Dirección Nacional del MAS-IPSP, las copias originales emitidas por la entidad Bancaria, donde deberá estar detallada los datos personales, número de cédula de identidad y número de celular para insertarlos en la Base de Datos de nuestra Organización Política.

Todos los aportes de las y los militantes a nivel nacional deberán ser realizados en la cuenta habilitada por la Dirección Nacional del MAS-IPSP, a fin de tener un control estricto. Los aportes mensuales no podrán ser descontados mediante planilla, conforme la normativa vigente.

Artículo 74:

1. Las autoridades nacionales electas, senadores y senadoras, diputados y diputadas y autoridades designadas del nivel nacional deben aportar obligatoriamente y de manera mensual a la cuenta bancaria de la Dirección Nacional del MAS-IPSP, en las escalas y porcentajes definidos en el Artículo 72 del presente Estatuto.

2. Las autoridades departamentales; electas, designadas, Gobernadores, Alcaldes, asambleístas departamentales, concejales aportarán obligatoriamente en la cuenta habilitada por la Dirección Nacional, en la escala definida en el Artículo 72 del presente Estatuto.

Artículo 84:

Prohibiciones. El Tribunal de Disciplina y Ética Nacional y los Tribunales Departamentales, no tendrán competencia de forma conjunta o individual, en la toma de decisiones en temas Orgánicos, Políticos y Administrativos, en las 52 Direcciones del MAS-IPSP. Asimismo, no podrán firmar documentos que no están en su competencia, establecida en el presente Estatuto.