“En estos momentos vivo más que todo una crisis. Estoy siendo amenazada por los grupos de Camacho. Ellos me están persiguiendo con los colombianos, me están haciendo perseguir y también buscan hacerme desaparecer. Eso tiene que tener conocimiento el pueblo boliviano”, manifestó la exparlamentaria.

Patty aseveró que es víctima de hostigamiento, mediante llamadas y amenazas, las cuales recibe mediante mensajes a su cuenta de Facebook.

“Me llaman de números privados, me llaman, me escuchan pero no dicen nada. Mandan mensajes por el Facebook, diciendo ‘son los últimos días que estoy andando’, pero Dios y la Pachamama están conmigo”, sostuvo.

En nota publicada por Página Siete, el 8 de enero, Patty aseveró que camina con un cuerpo de seguridad por las calles, porque presuntamente es víctima de amedrentamiento de algunas personas.

“¿Me estás rodeando como el gato al ratón, no? (...) ¡Conmigo no vas a poder!”, aseguró la masista