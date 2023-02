El ministro de Justicia, Iván Lima, le recordó al procurador General del Estado (PGE), Wilfredo Chávez, que el Ministerio Público rechazó que los obispos declaren en el caso golpe de Estado. Por lo tanto, le dijo que no “tenía lógica convocarlos”, para esclarecer la investigación de los hechos ocurridos durante la crisis poselectoral de 2019.

“Si la Procuraduría es acusadora, convocará a testigos que puedan ayudarle a sostener la acusación y no así personas que sabemos que están más en un ámbito de defensa”, consideró la autoridad, antes de recordar los siguiente: “Creo que es un tema de sentido procesal, ya la Fiscalía ha hablado y los obispos no van a ser convocados en el momento actual procesal. La Fiscalía ha determinado que no sean convocados”.

Agregó, que es un principio jurídico que todo convocado puede ser citado, y que debe concurrir, pero claramente no toda decisión procesal “es buena”. “Hay decisiones buenas y malas, me parece que, en este caso, la decisión no es apropiada”.