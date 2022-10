Lima apunta a tres diputados del MAS por pedir “pegas”

El ministro de Justicia, Iván Lima, apuntó a tres diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) por pedir “pegas” en el aparato estatal. Los legisladores señalados son Gualberto Arispe, Ányelo Céspedes y Patricio Mendoza.

Sobre Céspedes y Mendoza indicó que de forma constante piden empleos en los diferentes ministerios para personas que les ayudaron a llegar a la diputación. De Arispe, que es jefe de bancada del MAS en la Cámara Baja, aseguró que habría que preguntarle cómo su esposa llegó a ser funcionaria en Derechos Reales y qué gestiones hizo el legislador.

“Creo que estas situaciones de los parlamentarios que están generando confrontación es porque siempre se les ha ido negando el hecho de que puedan ingresar al servicio público personas que no están con las calificaciones y los méritos para ocupar funciones dentro del Estado. Es una molestia de ellos por, llamamos en leguaje común, las ‘pegas’ que van solicitando”, declaró Lima en una entrevista con El Deber Radio.

La autoridad indicó que reconoce que no es cómodo para varias personas, pero subrayó que tiene una buena relación con varios legisladores. “Estoy consciente de que no soy cómodo para varias personas, pero yo no lo generalizaría. Creo que tengo una excelente relación con muchos parlamentarios, incluyendo los presidentes de cámaras”, afirmó.

En ese marco precisó que su conflicto es con los diputados cruceños del MAS Céspedes y Mendoza. “Lamentablemente han hecho de la función como parlamentarios una agencia de empleos”, sostuvo.

Lima indicó que “ellos permanentemente pasan por los diferentes ministerios solicitando empleos” para las personas que los ayudaron a hacer campaña o a llegar al curul.

“Es escandaloso esto, pero es una regla de ambos y permanentemente les he negado ese derecho que ellos creen tener de colocar funcionarios públicos en la administración. Creo que eso los ha molestado bastante. No creo que haya conflicto con otras personas”, afirmó.

En la semana, Céspedes anunció una citación a Lima para que asista al Comité de Ministerio Público de la Cámara Baja, en calidad de investigado, por el caso de la Sentencia Constitucional 0012/2021 sobre juicios en rebeldía. “(Lima debe aclarar) cómo fue que él mostró una sentencia constitucional, la cual nunca fue colocada en las plataformas virtuales por el Tribunal Constitucional”, aseguró Céspedes.

Lima, en la entrevista de ayer, también mencionó a Arispe, de quien dijo que no tiene moral para cuestionar a ningún ministro. “El diputado Gualberto Arispe, que es otra de las personas que permanentemente me ataca, es una persona que no tiene en este momento la moral para cuestionar a ninguno de los ministros, más en los términos en los que se ha referido”, aseguró.

Arispe, el miércoles, llamó “cabrón” al ministro Eduardo del Castillo y dijo que éste y el ministro de Justicia no tienen base social. “¿Lima a quién representa? ¿Castillo a quién representa? No tienen una organización social”, cuestionó.

Ayer, Lima sostuvo: “Hay que preguntarle al diputado Arispe dónde está trabajando su esposa en este momento, si no es funcionaria de Derechos Reales, y habría que preguntar también cómo ha llegado al cargo y qué gestiones ha hecho Gualberto Arispe para que ella sea funcionaria en Derechos Reales”.