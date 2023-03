El ministro de Justicia, Iván Lima, descartó que la aplicación de la reforma judicial que impulsan los juristas independientes se pueda llevar adelante este año, por los tiempos ajustados que demanda la ley. Corroboró que por ello el Gobierno no acompaña esa iniciativa y defendió el reglamento para las elecciones judiciales que presentó el MAS ante la ALP.

“Esta propuesta (de los juristas) que es parte de la democracia, que está prevista en la Constitución y en la cual nosotros no estamos tomando partido, no tiene la relación con los tiempos necesarios para aplicarse en la elección (judicial de octubre) de esta gestión”, explicó Lima. El 25 de enero, los juristas independientes iniciaron la recolección de 1,5 millones de firmas para el referendo que busca reformar la justicia en Bolivia y hasta esta semana se habían logrado conseguir más de 400 mil firmas.

“Tenemos una Constitución vigente, una ley vigente y un reglamento para el proceso de aprobación, y esto no es compatible con el cronograma que nos propone el grupo de juristas”, insistió el ministro.

Lima recordó que cuando comenzó la gestión de gobierno no pudo lograr los consensos para la reforma judicial. “Como Gobierno no hemos tomado partido, ni estamos a favor ni estamos en contra de la propuesta (de los juristas) y nuestra consulta siempre fue en relación a los tiempos”, aseveró. No es la primera vez que Lima descarta que la iniciativa de los juristas se aplique en las judiciales.

El ministro de Justicia destacó ayer el reglamento que el Movimiento Al Socialismo (MAS) presentó el jueves ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), el cual -a su juicio- “tiene plazos que van en relación a la Constitución y a la ley”.

Página Siete intentó conseguir la opinión de los abogados José Antonio Rivera y Audalia Zurita respecto a la posición de Lima, pero no respondieron.

Desde que comenzó la cruzada de los juristas, el Gobierno, a través del Ejecutivo, pero también por medio de sus organizaciones sociales, arremetieron contra la iniciativa ciudadana.

Largas filas en los Yungas

Cientos de productores de coca, vecinos y comunarios de Chulumani en los Yungas se volcaron ayer a la plaza principal de esa ciudad para firmar los libros de los juristas independientes que impulsan la reforma judicial a través de la convocatoria a un referendo judicial.

El jurista y exalcalde paceño Juan Del Granado y otros integrantes del colectivo ciudadano instalaron puntos de recolección de firmas en esa capital, según reportó el portal publico.bo.