Lima dice que borró tuits para evitar una mala interpretación y descarta “teorías de conspiración” en su accidente

El ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó este viernes que borró los tuits que publicó el fin de semana sobre Evo Morales, con el fin de evitar una interpretación “inadecuada” de los mismos. Paralelamente, la autoridad descartó cualquier “teoría de la conspiración” en el accidente de tránsito que sufrió el pasado miércoles.

“Porque no me parecían relevantes en el momento que tomé la decisión de borrarlo, me parecía que era un tema que podría interpretarse de manera inadecuada”, respondió la autoridad ante la consulta de Erbol, de por qué borró los tuits publicados.

Los mensajes a los que se refiere elevaron al máximo el domingo la tensión entre el ministro y el expresidente Evo Morales. En las publicaciones, Lima puso en evidencia al menos un par de mentiras que el jefe del MAS expresó en un programa de radio y cuestionó que haya discriminado al expresidente Carlos Mesa en razón de su edad.