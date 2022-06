Lima dice que pronunciamiento de 23 expresidentes es “injerencia” y se estrella contra Mesa

“Exigirle al señor Mesa que sea respetuoso de la independencia judicial, si hay algo que no podemos tolerar los bolivianos es la injerencia a la soberanía de los diferentes órganos. Si exigimos que la justicia sea independiente, debe ser independiente de todos los actores políticos y de todas las personas que han sido partícipes de un golpe de Estado que les tiene con las manos manchadas de sangre”, indicó la autoridad, cita un boletín institucional.

Lima exigió a IDEA el “respeto” al tribunal de jueces que conoce la causa y señaló que políticos como Carlos Mesa no deberían ejercer “intromisión” porque -aseguró- “tienen las manos manchadas” por los hechos de 2019.

Para el titular de Justicia, “no es admisible” que opositores pidan a la Unión Europea y a la Organización de Estados Americanos (OEA) que prejuzguen la “inexistencia” de golpe, como demandó Mesa.

“Con esa claridad que le han dicho al señor (Luis) Almagro en foros internacionales, hay que decirle al señor Mesa que sus manos están manchadas de sangre. No es admisible que, en un momento tan importante para la vida del país, en el que todos estamos buscando preservar la independencia y el debido proceso, él (Mesa) busque que la comunidad internacional y autoridades que no son de Bolivia -a los que tenemos respeto pero que no son parte del sistema judicial boliviano-, vengan a hacer injerencia en el país”, agregó.

Los exgobernantes subrayaron en su pronunciamiento que “una exmandataria solo puede ser procesada ante el Tribunal Supremo en un Juicio de Responsabilidades” y que la acusación de que promovió y llevó a cabo un golpe de Estado es “una acusación inventada sobre un hecho que no existió”.

Lima puntualizó que, en el marco del respeto a la independencia de la justicia, el país suscribió un acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).