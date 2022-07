Lima justifica fallo: Mesa y Morales designaron magistrados por decreto, no es novedoso

El ministro de Justicia, Iván Lima, justificó el fallo de una sala constitucional que da potestad al presidente Luis Arce de designar autoridades si la Asamblea Legislativa no logra los dos tercios por la falta de consenso.

En ese contexto, dijo que los expresidentes Carlos Mesa y Evo Morales designaron magistrados por decreto.

“Lo que debe quedar claro en una democracia es que cuando la Asamblea legislativa no ejerce su atribución, no puede interrumpirse la labor del Estado (...). Si la Asamblea Legislativa no tomo la decisión y el mandato que le da la Constitución de elegir, tendrá que ser otro Órgano del Estado quien tome medidas de emergencia”, señaló Lima.