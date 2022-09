Lima le echa en cara a Evo “error” de elegir a jueces y tema de la reelección

El ministro de Justicia, Iván Lima, le echó en cara al exmandatario Evo Morales el equívoco de elegir a jueces mediante elecciones y el tema de la reelección. Sectores del Movimiento Al Socialismo (MAS), que respaldan al presidente Luis Arce, cuestionaron a Morales e incluso le dijeron que se jubile.

Las declaraciones de Lima y de otros oficialistas se dan después de que esta semana el exjefe de Estado denunciara la puesta en marcha de un supuesto “plan negro” en su contra, con el fin de llegar a 2025 con “Jilata presidente” (David Choquehuanca).

Lima comentó que la elección de jueces fue una “decisión política” de Morales. En ese marco, dijo que no es coherente no reconocer el error, pero salir a decir que ahora está mal y que hay que cambiar la Constitución, sin explicarle al país los pormenores de ese equívoco histórico.

“Hay un modelo, elección de jueces por voto popular, que nos ha llevado a un desgaste, a una situación crítica en el país. Es un error claramente que todos lo hemos reconocido y ahora resulta que la persona que lo propuso (Morales) y que lo implementó junto a Juan Ramón Quintana nos dicen que hay que cambiar la Constitución y ese modelo”, aseguró el ministro.

El lunes, el exministro Quintana, que forma parte del entorno de Morales, planteó reformar la Constitución Política del Estado, que entró en vigencia en 2009, en lo que hace a la justicia y otros temas, porque dijo que el sistema judicial sigue colonizado y supuestamente castiga al indígena por su color de piel.

El ministro de Justicia también observó falta de coherencia en torno al tema de la reelección. “Si no tenemos el espíritu autocrítico de reconocer que el referendo 2019 y la reelección no ha sido una política coherente entre lo que dice la Constitución, que respeta el voto del pueblo boliviano, y lo que se ha presentado, no somos coherentes”, declaró Lima en una entrevista con Erbol.

En 2019, Morales, pese a los resultados del referendo de 2016, se presentó como candidato a las elecciones del 20 de octubre de ese año. No obstante, el 10 de noviembre de ese año renunció a la presidencia, luego de que esa jornada la OEA difundiera el informe preliminar de la auditoría, en el que el equipo auditor señaló que no podía validar los resultados, por lo que recomendó otro proceso electoral.

El diputado Rolando Cuéllar, que integra el bando renovador del MAS, le pidió al expresidente Morales que se jubile y que tome vacaciones en Irak. Cuestionó que quiera ser candidato cuando ese tema no está en la agenda del MAS ni del Gobierno.

“Nosotros le decimos ya al señor Evo Morales que de verdad se jubile y que apoye a la renovación y que apoye a la gestión de Lucho y David, porque el señor Evo Morales ahorita es un opositor a nuestro Gobierno nacional”, afirmó.

Cuéllar le pidió al exmandatario que “deje de estar desesperado”, dado que el pueblo boliviano “ya no quiere confrontación”. “Señor Evo Morales, mejor es que se tire unas vacaciones a Irak y que de verdad deje trabajar al Gobierno nacional”, dijo.

Edgar Montaño, ministro de Obras Públicas, sostuvo que el Gobierno sí tiene un plan, pero que es un plan para la reconstrucción de la economía. Respecto a la reciente denuncia de Morales, la autoridad aseguró: “El ministro de Defensa ha sido claro, ha dicho que no hay ningún plan negro”.

Marcos Fernández, presidente de la dirección del MAS Santa Cruz, tildó de “ridícula” la denuncia de Morales sobre el “plan negro”. “Creemos que alguien le está informando mal, eso es con fines de dividir al MAS, con fines de dividir a los sectores sociales y nosotros no nos vamos a dividir”, aseveró el dirigente antes de pedir que se investigue de dónde salió esa versión.