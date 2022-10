Lima llama “irresponsable” a Evo por acusarlo de filtrar informe de la CIDH sobre caso Rósza

El exmandatario y líder del MAS indicó ayer durante su programa radial que el ministro Lima fue quien filtró el informe de la CIDH sobre el caso Rósza o caso terrorismo, relacionado a la intervención en el hotel Las Américas en 2009, donde murieron tres personas.

“Quiero denunciar al pueblo boliviano y al mundo entero, quién infiltró a El Deber: ministro de justicia, Iván Lima. Quiero que sepan, el mundo es tan chiquito, todo se sabe en la vida, no vamos a decir quién nos informa de ahí adentro, llegan informaciones. No tengo un órgano de inteligencia, ni contrainteligencia”, aseguró ayer Morales.

Ante estas declaraciones, Lima considera que las afirmaciones del líder del MAS “no son serias” y que incluso “van contra la Constitución”.

“La determinación y las afirmaciones generales de afirmar que no se tiene servicios de inteligencia paralelos a los estatales, o que el pueblo informa, no son afirmaciones serias o son afirmaciones que no dicen la verdad y principalmente van en contra de la Constitución. Cuando alguien directamente o indirectamente pretende violar la reserva de la fuente esta actuando en contra de la Constitución y en contra de la Ley de Imprenta, y eso es algo que me parece criticable, cuestionable, definitivamente y viniendo de un expresidente (son) incompresibles”, indicó Lima.