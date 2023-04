La Comisión de Constitución de Diputados, suspendió este miércoles la sesión en la que se debía tratar el proyecto de ley de antilegitimación. El ministro de Justicia Iván Lima no asistió a la sesión. En cambio, sí se presentó en el Legislativo un grupo de gremiales que protestó contra la propuesta normativa.

Desde Comunidad Ciudadana (CC) informaron que la directiva de la comisión leyó una carta del ministro Lima, en la que la autoridad justificó que no iba a poder asistir.

“Se leyó la correspondencia, pero en el caso del proyecto 280 no se hizo nada porque dijeron que el ministro Lima, no estaba, no iba a poder. Leyeron una carta de justificación que envió esta mañana”, afirmó a Página Siete Digital el diputado Óscar Balderas de CC.

El legislador aseguró que para cualquier suspensión se puede hacer una votación, lo que propuso en este caso CC, pero no ocurrió así. “Jauregui suspendió la sesión hasta nuevo aviso”, comentó Balderas.

Hasta el Legislativo llegó un grupo de gremiales liderados por el dirigente de El Alto Antonio Siñani.

“Nuevamente los gremiales a nivel nacional estamos en estado de emergencia. No vamos a permitir que el Gobierno esté queriendo acallar a los sectores sociales con el tema del terrorismo”, aseguró Siñani.

Respecto a la suspensión del tratamiento, el dirigente dijo que si bien se postergó, en el fondo, no es por lo que protesto de su sector: que esa propuesta se archive.

“Lo que estamos pidiendo es que de una vez lo archiven ese proyecto”, aseguró Siñani ante la prensa. “Seguimos en estado de emergencia, no vamos a bajar los brazos”, agregó.