“Si el gobernador y el vicegobernador han dejado a Santa Cruz sin dirección, tendrá que haber nuevas elecciones en ese departamento. (...) No vamos a permitir que el Estatuto de Santa Cruz no se respete y no se cumpla”, expresó ante la prensa.

“Camacho no gobernaba Santa Cruz, no ejercía gestión para ese departamento. Lo que él ha hecho durante estos casi dos años es trabajar en otros aspectos que no son para los cuales el pueblo cruceño lo ha elegido. (...) (Por eso) el que esté en Chonchocoro o en otro lugar no afecta la situación”.

Camacho fue detenido el pasado 28 de diciembre en un cuestionado operativo policial y está detenido preventivamente en la cárcel de Chonchocoro, por cuatro meses.

El vicegobernador de Santa Cruz, Mario Aguilera, manifestó este miércoles que “está en condiciones de cumplir sus funciones” desde la cárcel de máxima seguridad y por lo mismo no corresponde que él asuma el puesto, como exige el oficialismo.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz, Zvonko Matkovic, recordó que el exalcalde del municipio de Warnes Mario Cronenbold (MAS) gobernó desde el penal de Palmasola.

“Yo recuerdo que seguía ejerciendo como alcalde de Warnes en Palmasola. El consejo de Warnes no nombró remplazo para el señor Cronenbold y Mario Cronenbold estaba fuera de la jurisdicción de Warnes. Les puedo asegurar que se llega más rápido de Santa Cruz a La Paz en avión, que de Warnes a Palmasola en vehículo, así que aquí no se ha cumplido ninguna de las condiciones para que el gobernador deje de ser gobernador”, sostuvo.