“Los dos anteriores se modifican para precisar, para aclarar, para dar principio de legalidad y certidumbre al trabajo periodístico (...). Toda la crítica del comunicado de los periodistas no tiene una base fáctica, porque no se ha cambiado en la actual redacción la redacción del 2010”, expresó el Ministro de Justicia.

Sin embargo, para Lima el artículo en cuestión no alcanza a la Ley de Imprenta. La autoridad dijo que simplemente lo que se hizo es transcribir un artículo ya existente. Indicó que éste tiene tres parágrafos, de los cuales sólo se modificó los dos primeros con el objetivo de que los medios no difundan discursos de odio.

Asimismo, sostuvo que con esta norma lo que buscan es dar resultados al país, pues con la Ley Contra toda forma de Racismo y Discriminación no se los obtuvo, pues hasta el momento no hay sentencias por este tipo penal.

“Lo que se está buscando con este tipo de disposiciones es que el discurso de odio, que no está protegido por el derecho a la libertad de expresión, no pueda darse en los medios de comunicación. El discurso de odio llega a ser una limitación a la libertad de expresión, cuando se da un discurso racista, discriminador, no puede ser admitido”, manifestó Lima.

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia se declaró en estado de alerta porque indica que la norma atenta a la libertad de expresión, va contra la Constitución y los derechos internacionales, además busca coartar el trabajo de investigación de los periodistas.