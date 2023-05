El “agente 007” del Papa llega a Bolivia para indagar los casos de pederastia; cerca de 20 mil mineros socavan el cerro con precariedad y permisividad del Estado; y terrorismo, violación y corrupción, las denuncias contra 5 de 9 gobernadores. Página Siete le presenta algunas de las noticias más relevantes a esta hora:

- El “agente 007” del Papa llega a Bolivia para indagar los casos de pederastia

Monseñor Jordi Bertomeu i Farnós, conocido como el 007 encargado de investigar casos de abusos sexuales a menores perpetrados por el clero de la Iglesia católica, llegará a Bolivia para indagar los casos de pederastia en el país, confirmó la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB).

- Cerca de 20 mil mineros socavan el cerro con precariedad y permisividad del Estado

El desfile de mineros hacia las bocaminas del Cerro Rico se inicia muy temprano y se extiende por varias horas. Miguel Delgadillo, socio de la cooperativa Compotosí, estima que en la actualidad ingresan a diario alrededor de 20 mil personas. Buscan nuevas vetas o explotan las ya existentes pese a que la montaña, la más importante en la historia de Bolivia, tiene más de 100 hundimientos y registra permanentes derrumbes internos. No podía ser de otra manera, es la consecuencia de más de 400 años de explotación ininterrumpida del Sumaj Orck’o.

- Terrorismo, violación y corrupción, las denuncias contra 5 de 9 gobernadores

Los gobernadores acaban de cumplir dos años en el cargo y, hasta la fecha, de los nueve, cinco enfrentan denuncias y procesos penales acusados de una serie de delitos que van desde terrorismo, uso indebido de bienes del Estado, instigación a delinquir hasta violación. Entre esas autoridades están el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; de La Paz, Santos Quispe; de Potosí, Jhonny Mamani; de Oruro, Johnny Vedia; y de Beni, Alejandro Unzueta.

- Jhelsin tenía el celular de Rosa, fingía ser empleado de banco

Jhelsin Ch. M., sindicado por el feminicidio de Rosa C., fue aprehendido la madrugada de ayer, en un domicilio de la zona norte de la ciudad de Cochabamba. El sindicado tenía la cédula de identidad y el celular de la víctima.

- De la lucha al milagro: dos mujeres son madres gracias a la ciencia

No es extraño escuchar a algunas mujeres decir “ya no puedo, he luchado tanto y no logré ser madre” o “estoy agotada de tanto esfuerzo en vano”. Sin embargo, otras no se rinden, luchan, son perseverantes y logran tener a “su milagro”: su bebé. Página Siete cuenta la historia de dos mujeres que gracias a su decisión, a su espera y a la ciencia son madres.

- Advierten que rentas y rentabilidad de la Gestora seguirán bajas si no hay cambios

La rentabilidad con las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en 2022 fue de sólo 3,54% y expertos advierten que la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo tampoco podrá mejorar la situación por las limitadas opciones de inversión que existen en el mercado y el marco normativo vigente.

- Dos allanamientos, una aprehensión y un prófugo aceleran casos contra religiosos

Los procesos en contra de sacerdotes católicos por abusos y vejaciones sexuales se aceleran. Sólo en la última semana se realizaron dos allanamientos a las oficinas de los jesuitas, se aprehendió a un sacerdote carmelita, se declaró prófugo a otro, y en Chuquisaca y Santa Cruz se conocieron tres nuevas denuncias.