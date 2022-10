Llega el diálogo con propuestas de llevar el censo hasta finales de 2023

Quien también pidió garantías para asistir fue el alcalde de La Paz, Iván Arias, quien confirmó su asistencia al encuentro. El burgomaestre, el miércoles, puso en duda su participación a causa de la violencia que se desató cuando lideró una marcha por el censo en 2023 en la sede de Gobierno.

“Después de todas las consultas que hemos hecho y respetando el mandato de la asamblea de la paceñidad, hemos decidido asistir a este evento el día de mañana (hoy), para lo cual pedimos garantías y pedimos una metodología”, indicó el alcalde.

Arias anticipó que en la cita explicará por qué plantea que el censo se realice en 2023, y adelantó que asiste no para participar de una votación, sino para buscar consensos. “Esperamos paz, diálogo y consenso, no votación, no agresión”, sostuvo.

Respecto al tema de seguridad, Arias indicó que ese pedido consiste en que les den condiciones para dialogar y no ser agredidos. “¿La seguridad en qué consiste? No que pongan policías, sino que podamos dialogar, que no nos silben, que no nos griten”, aseguró el alcalde de La Paz.