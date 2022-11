Llevarán a Arispe y Cuéllar a la Comisión de Ética por agarrarse a puñetes y afirman que el MAS está en “purga”

“En Diputados existe una comisión disciplinaria, la Comisión de Ética (...) Por supuesto que sí (habrá expulsiones), no se puede tolerar algunos hechos tan graves al interior del MAS, o algunos supuestos diputados en el MAS, eso no se va a tolerar”, dijo Loza.

El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Leonardo Loza, afirmó que no se puede tolerar episodios de violencia como el suscitado entre los diputados Rolando Cuéllar y Gualberto Arispe, ambos oficialistas, pero uno renovador y otro del ala evista.

En esta jornada, Cuéllar y Arispe se agarraron a puñetes en el Legislativo. “Directamente yo salgo de la conferencia prensa y Gualberto Arispe me brinca y me dijo: ‘¿Por qué estás hablando mal para mí?’, y directo me brincó. Bueno, yo también respondí. Nos hemos brincado a puñetes”, relató Cuéllar tras el incidente.

Por otro lado, el senador Loza manifestó que el partido liderado por el expresidente Evo Morales se encuentra en una fase de “purga” en la que se identificará “con nombre y apellido” a los parlamentarios que están “por pega” y a los que son “consecuentes”.

“Está en una especie de purga dentro del MAS, que se está identificando quienes son los traidores, quienes pactan con la derecha, los que están por pega, por cargo y no están por ideología. Estamos en un momento de purga para identificar con nombre y apellido quiénes son los traidores al gobierno y al MAS”, aseguró el senador oficialista.

La división en filas del MAS derivó este miércoles en hechos de violencia entre sus propios integrantes al interior de la Asamblea Legislativa.

El diputado Rolando Cuéllar acusó a su colega Gualberto Arispe de agredirlo y afirmó que entre ambos se agarraron a puñetes, sin embargo, también participaron otras tres parlamentarias.